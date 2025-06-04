https://crimea.ria.ru/20250604/ustanovil-kameru-dlya-sbu-sevastopolets-poluchil-20-let-za-goszimenu-1146943006.html

Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену

Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T15:47

2025-06-04T15:47

2025-06-04T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, подсудимый в начале 2022 года вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины и сообщил ему о своей готовности оказать помощь в деятельности против безопасности России.В дальнейшем злоумышленник передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафом в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отбывать первые три года лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима.Ранее прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособникЖительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, верховный суд крыма, прокуратура республики крым, госизмена, происшествия, новости крыма