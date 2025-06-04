https://crimea.ria.ru/20250604/ustanovil-kameru-dlya-sbu-sevastopolets-poluchil-20-let-za-goszimenu-1146943006.html
Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену
Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T15:47
2025-06-04T15:47
2025-06-04T15:51
крым
симферополь
верховный суд крыма
прокуратура республики крым
госизмена
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146941445_0:72:1000:635_1920x0_80_0_0_05cb7d5eb1fb7a90f9542c69ac6e1fd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, подсудимый в начале 2022 года вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины и сообщил ему о своей готовности оказать помощь в деятельности против безопасности России.В дальнейшем злоумышленник передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафом в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отбывать первые три года лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима.Ранее прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособникЖительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146941445_7:0:950:707_1920x0_80_0_0_8e2c793b87a66966f797f431aa4be525.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, верховный суд крыма, прокуратура республики крым, госизмена, происшествия, новости крыма
Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзимену
Суд приговорил жителя Севастополя к 20 годам колонии за госизмену
15:47 04.06.2025 (обновлено: 15:51 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, подсудимый в начале 2022 года вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины и сообщил ему о своей готовности оказать помощь в деятельности против безопасности России.
В октябре 2022 года он получил от кураторов задание установить видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов. Для этого мужчина под предлогом оказания содействия правоохранителям установил на балконе квартиры местного жителя камеры видеонаблюдения.
В дальнейшем злоумышленник передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.
Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафом в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отбывать первые три года лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима.
Ранее прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене
и приготовлении к теракту. Оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: