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Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
Прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Об этом РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T13:21
2025-05-26T13:23
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
происшествия
госизмена
теракт
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Один из обвиняемых, 51-летний экс-военнослужащий ВСУ, весной 2023 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. После этого сам севастополец завербовал своего бывшего сослуживца.В рамках сотрудничества с СБУ оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя.Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе. Для этого мужчина получил от куратора радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, электродетонаторы, гибкие линейные кумулятивные заряды общей массой свыше двух килограммов.Одного из злоумышленников, которому предъявлено только обвинение в госизмене, будет судить Севастопольский городской суд. Другой, который совершил госизмену и готовился взорвать мост, предстанет перед Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону.Ранее оба обвиняемых уже осуждены к различным срокам лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ. По результатам новых судебных разбирательств к этим срокам может быть добавлено наказание по еще более тяжким статьям Уголовного кодекса РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособникЖительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, госизмена, теракт, антитеррор
Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта

Двум жителя Севастополя грозит колония за госизмену и подготовку теракта по заданию СБУ

13:21 26.05.2025 (обновлено: 13:23 26.05.2025)
 
© Прокуратура СевастополяДвум жителя Севастополя грозит колония из-за госизмены и подготовки теракта по заданию СБУ
Двум жителя Севастополя грозит колония из-за госизмены и подготовки теракта по заданию СБУ
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Один из обвиняемых, 51-летний экс-военнослужащий ВСУ, весной 2023 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. После этого сам севастополец завербовал своего бывшего сослуживца.
В рамках сотрудничества с СБУ оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя.
Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе. Для этого мужчина получил от куратора радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, электродетонаторы, гибкие линейные кумулятивные заряды общей массой свыше двух килограммов.
Одного из злоумышленников, которому предъявлено только обвинение в госизмене, будет судить Севастопольский городской суд. Другой, который совершил госизмену и готовился взорвать мост, предстанет перед Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону.
Ранее оба обвиняемых уже осуждены к различным срокам лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ. По результатам новых судебных разбирательств к этим срокам может быть добавлено наказание по еще более тяжким статьям Уголовного кодекса РФ.
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