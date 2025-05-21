https://crimea.ria.ru/20250521/vysmatrival-sistemy-pvo-v-kaluzhskoy-oblasti-zaderzhan-kievskiy-posobnik-1146585509.html

Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник

Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник

В Калужской области задержан 38-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб выяснял расположение систем ПВО в регионе. Об этом сообщили в ФСБ... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T11:09

2025-05-21T11:09

2025-05-21T11:16

калужская область

новости

пво

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

госизмена

украинские спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Калужской области задержан 38-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб выяснял расположение систем ПВО в регионе. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.Установлено, что злоумышленник начал общаться с украинскими спецслужбами еще в сентябре 2023 года и делал это при помощи мессенджера. Он выразил готовность помогать киевскому режиму и стал выполнять задания кураторов – выяснял места расположений систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области.В телефоне задержанного обнаружили переписку с кураторами и членами запрещенных в России террористических организаций. В ходе переписки обговаривались планы по организации диверсий и терактов в российских регионах. Злоумышленник, выполняя указания боевиков, покупал портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских ДРГ. Кроме того, он изучал методички по управлению ударными дронами, отметили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, злоумышленник находится под стражей. Он признал свою вину и теперь помогает следствию.Ранее в среду сообщалось, что российские силовики предотвратили диверсию, которую житель Приамурья собирался совершить на Транссибирской магистрали по указанию кураторов с Украины.В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая – ФСБХотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонииИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд

калужская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, новости, пво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, украинские спецслужбы