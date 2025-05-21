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Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
В Калужской области задержан 38-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб выяснял расположение систем ПВО в регионе. Об этом сообщили в ФСБ... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:09
2025-05-21T11:16
калужская область
новости
пво
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
госизмена
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Калужской области задержан 38-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб выяснял расположение систем ПВО в регионе. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.Установлено, что злоумышленник начал общаться с украинскими спецслужбами еще в сентябре 2023 года и делал это при помощи мессенджера. Он выразил готовность помогать киевскому режиму и стал выполнять задания кураторов – выяснял места расположений систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области.В телефоне задержанного обнаружили переписку с кураторами и членами запрещенных в России террористических организаций. В ходе переписки обговаривались планы по организации диверсий и терактов в российских регионах. Злоумышленник, выполняя указания боевиков, покупал портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских ДРГ. Кроме того, он изучал методички по управлению ударными дронами, отметили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, злоумышленник находится под стражей. Он признал свою вину и теперь помогает следствию.Ранее в среду сообщалось, что российские силовики предотвратили диверсию, которую житель Приамурья собирался совершить на Транссибирской магистрали по указанию кураторов с Украины.В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая – ФСБХотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонииИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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калужская область, новости, пво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, украинские спецслужбы
Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник

Силовики задержали пособника украинских спецслужб в Калужской области

11:09 21.05.2025 (обновлено: 11:16 21.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Калужской области задержан 38-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб выяснял расположение систем ПВО в регионе. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации", – отметили в ведомстве.

Установлено, что злоумышленник начал общаться с украинскими спецслужбами еще в сентябре 2023 года и делал это при помощи мессенджера. Он выразил готовность помогать киевскому режиму и стал выполнять задания кураторов – выяснял места расположений систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области.
В телефоне задержанного обнаружили переписку с кураторами и членами запрещенных в России террористических организаций. В ходе переписки обговаривались планы по организации диверсий и терактов в российских регионах. Злоумышленник, выполняя указания боевиков, покупал портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских ДРГ. Кроме того, он изучал методички по управлению ударными дронами, отметили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, злоумышленник находится под стражей. Он признал свою вину и теперь помогает следствию.
Ранее в среду сообщалось, что российские силовики предотвратили диверсию, которую житель Приамурья собирался совершить на Транссибирской магистрали по указанию кураторов с Украины.
В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.
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Калужская областьНовостиПВОФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияГосизменаУкраинские спецслужбы
 
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