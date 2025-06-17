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В Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и паблики. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T06:48
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и паблики."В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Сообщается о повреждениях на промышленной территории в Днепровском районе и нежилых строений в Дарницком районе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве почти всю ночь.Взрывы прозвучали также в Одессе на фоне воздушной тревоги."В Одессе слышны взрывы", - сообщает украинский телеканал "Общественное".Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве - город заволокло дымомАрмия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
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киев, одесса, взрыв, удары по украине, новости, украина
В Киеве и Одессе прогремели взрывы

В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

06:48 17.06.2025 (обновлено: 07:25 17.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и паблики.
"В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Сообщается о повреждениях на промышленной территории в Днепровском районе и нежилых строений в Дарницком районе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве почти всю ночь.
Взрывы прозвучали также в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"В Одессе слышны взрывы", - сообщает украинский телеканал "Общественное".
Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.
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