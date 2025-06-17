https://crimea.ria.ru/20250617/v-kieve-i-odesse-progremeli-vzryvy-1147271440.html

В Киеве и Одессе прогремели взрывы

В Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и паблики. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T06:48

2025-06-17T06:48

2025-06-17T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и паблики."В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Сообщается о повреждениях на промышленной территории в Днепровском районе и нежилых строений в Дарницком районе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве почти всю ночь.Взрывы прозвучали также в Одессе на фоне воздушной тревоги."В Одессе слышны взрывы", - сообщает украинский телеканал "Общественное".Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве - город заволокло дымомАрмия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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