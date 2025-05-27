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Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины

Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины

Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T11:51

2025-05-27T11:51

2025-05-27T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. На следующий день, 21 мая, нанесены удары по пунктам временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Святогорска ДНР и складу боеприпасов в Харьковской области.22 мая Вооруженные силы РФ высокоточным оружием разгромили предприятие оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. Также нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.23 мая нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, БПЛА, а также боеприпасы.Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области. Уничтожены склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.24 мая российскими войсками нанесен массированный удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. Также разбиты пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска Одесской области и место дислокации штурмовой бригады районе Изюма Харьковской области. Поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.25 мая силы ВС РФ ударили по украинским предприятиям, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. Это - Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "СПЕЦОБОРОНМАШ", "Завод Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" в Черниговской области, "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" в Сумской области, "Красиловский агрегатный завод" в Хмельницкой области, "Павлоградский химический завод" в Днепропетровской области и и другие. Также поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных дронов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.Накануне, 26 мая, был нанесен еще один массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками, в результате которого уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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