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Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T11:51
2025-05-27T11:51
2025-05-27T12:13
россия
новости сво
потери всу
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
украина
киев
николаевская область
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. На следующий день, 21 мая, нанесены удары по пунктам временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Святогорска ДНР и складу боеприпасов в Харьковской области.22 мая Вооруженные силы РФ высокоточным оружием разгромили предприятие оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. Также нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.23 мая нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, БПЛА, а также боеприпасы.Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области. Уничтожены склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.24 мая российскими войсками нанесен массированный удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. Также разбиты пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска Одесской области и место дислокации штурмовой бригады районе Изюма Харьковской области. Поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.25 мая силы ВС РФ ударили по украинским предприятиям, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. Это - Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "СПЕЦОБОРОНМАШ", "Завод Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" в Черниговской области, "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" в Сумской области, "Красиловский агрегатный завод" в Хмельницкой области, "Павлоградский химический завод" в Днепропетровской области и и другие. Также поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных дронов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.Накануне, 26 мая, был нанесен еще один массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками, в результате которого уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости сво, потери всу , министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), украина, киев, николаевская область, одесса, харьковская область, хмельницкая область, днепропетровская область, сумская область, черниговская область, военно-промышленный комплекс (впк)
Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
Российские войска нанесли удары по военным объектам в Одессе и 10 областях Украины
11:51 27.05.2025 (обновлено: 12:13 27.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на действия киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами – исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Так, 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. На следующий день, 21 мая, нанесены удары по пунктам временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Святогорска ДНР и складу боеприпасов в Харьковской области.
22 мая Вооруженные силы РФ высокоточным оружием разгромили предприятие оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. Также нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot", - уточнили в ведомстве.
23 мая нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, БПЛА, а также боеприпасы.
Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области. Уничтожены склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.
24 мая российскими войсками нанесен массированный удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. Также разбиты пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска Одесской области и место дислокации штурмовой бригады районе Изюма Харьковской области. Поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.
25 мая силы ВС РФ ударили по украинским предприятиям, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. Это - Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "СПЕЦОБОРОНМАШ", "Завод Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" в Черниговской области, "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" в Сумской области, "Красиловский агрегатный завод" в Хмельницкой области, "Павлоградский химический завод" в Днепропетровской области и и другие.
Также поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных дронов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.
"Кроме того, поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области", - добавили в Минобороны.
Накануне, 26 мая, был нанесен еще один массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками, в результате которого уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
"Вооруженные силы РФ продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - резюмировали в ведомстве.
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