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Взрывы в Киеве - город заволокло дымом
Взрывы в Киеве - город заволокло дымом - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Взрывы в Киеве - город заволокло дымом
В Киеве ночью гремели взрывы, город заволокло дымом, сообщают украинские СМИ и паблики. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T07:41
2025-06-10T07:41
2025-06-10T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Киеве ночью гремели взрывы, город заволокло дымом, сообщают украинские СМИ и паблики.Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о взрывах в украинской столице. По информации главы киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, зафиксированы повреждения в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском районах украинской столицы. Украинские Telegram-каналы также пишут о серии взрывов в Борисполе Киевской области, в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.Вооруженные силы Росси наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. За прошедшую неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь102 украинских беспилотника атаковали регионы РоссииЖенщина ранена в результате атаки беспилотников на Московскую областьВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
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киев, взрыв, удары по украине, новости, украина
Взрывы в Киеве - город заволокло дымом
В Киеве всю ночь гремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Киеве ночью гремели взрывы, город заволокло дымом, сообщают украинские СМИ и паблики.
"Над городом поднимается огромный столб дыма", — говорится в публикации в Telegram-канале "Страна.ua".
Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о взрывах в украинской столице.
По информации главы киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, зафиксированы повреждения в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском районах украинской столицы.
"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания. Также там разрушения в бизнес-центре. В Шевченковском районе горят нежилые помещения. На другой локации в Оболонском районе горят склады", - сообщил Ткаченко в Telegram-канале.
Украинские Telegram-каналы также пишут о серии взрывов в Борисполе Киевской области, в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Вооруженные силы Росси наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. За прошедшую неделю
ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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