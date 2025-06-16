https://crimea.ria.ru/20250616/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1147246386.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза - до 230 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:30

2025-06-16T10:30

2025-06-16T10:30

крым

новости крыма

крымский мост

логистика

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза - до 230 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 8 утра со стороны Тамани наблюдался небольшой затор в 80 авто, сейчас очередь выросла.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, логистика, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп