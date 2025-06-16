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Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза - до 230 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:30
2025-06-16T10:30
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза - до 230 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 8 утра со стороны Тамани наблюдался небольшой затор в 80 авто, сейчас очередь выросла.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Крымский мост сейчас работает штатно - очередь выросла до 230 автомобилей

10:30 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза - до 230 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 8 утра со стороны Тамани наблюдался небольшой затор в 80 авто, сейчас очередь выросла.
"На 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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