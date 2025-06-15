https://crimea.ria.ru/20250615/v-sevastopole-ofitsialno-otkryli-kupalnyy-sezon-1147225148.html

В Севастополе официально открыли купальный сезон

В Севастополе официально открыли купальный сезон - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Севастополе официально открыли купальный сезон

В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T11:23

2025-06-15T11:23

2025-06-15T11:26

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в управлении МЧС России по городу.В ведомстве призвали купаться только на оборудованных пляжах.По информации крымского гидрометцентра, на данный момент температура морской воды у побережья Севастополя составляет +19...+20 градусов.Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуВ Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летомВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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