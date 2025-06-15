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В Севастополе официально открыли купальный сезон - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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В Севастополе официально открыли купальный сезон
В Севастополе официально открыли купальный сезон - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Севастополе официально открыли купальный сезон
В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T11:23
2025-06-15T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в управлении МЧС России по городу.В ведомстве призвали купаться только на оборудованных пляжах.По информации крымского гидрометцентра, на данный момент температура морской воды у побережья Севастополя составляет +19...+20 градусов.Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуВ Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летомВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
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РИА Новости Крым
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В Севастополе официально открыли купальный сезон

В Севастополе 15 июня официально открыли купальный сезон - МЧС

11:23 15.06.2025 (обновлено: 11:26 15.06.2025)
 
Пляж Орловка в Севастополе
Пляж Орловка в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в управлении МЧС России по городу.
Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Это пляжи "Аквамарин", "Андреевка", "Вязовая роща", "Дельфин", "Звездный берег", "Любимовка", "Любимовка-2", "Мыс Хрустальный", "Нахимовец", "Наш Парус", "Омега", "Орловка-1", "Парк Победы", "Песочная бухта", "Песочный", "Серебряный", "Солдатский", "Солнечный", "Учкуевка", "Ушакова балка", "Яшмовый", пляж лагеря "Алькадар", пляж лагеря "Горизонт", пляж лагеря "Ласпи", пляж пансионата "Радость", пляж пансионата "Изумруд.
В ведомстве призвали купаться только на оборудованных пляжах.
По информации крымского гидрометцентра, на данный момент температура морской воды у побережья Севастополя составляет +19...+20 градусов.
Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.
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