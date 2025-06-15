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Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы
Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы
С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T12:48
2025-06-15T12:50
новости
турция
пролив босфор
дарданеллы
в мире
судоходство
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она разрешает торговым судам свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. По договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и НовороссииРоссия и США обсудят доступ к портам в Черном море – УиткоффЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
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новости, турция, пролив босфор, дарданеллы, в мире, судоходство, политика
Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15 процентов

12:48 15.06.2025 (обновлено: 12:50 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Ирина НехорошкинаКорабли в проливе Босфор
Корабли в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданеллы – ред.) без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 – ред.) годом и составит 5,83 доллара США", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры.
Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она разрешает торговым судам свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. По договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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