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Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы

С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T12:48

2025-06-15T12:48

2025-06-15T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она разрешает торговым судам свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. По договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и НовороссииРоссия и США обсудят доступ к портам в Черном море – УиткоффЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, пролив босфор, дарданеллы, в мире, судоходство, политика