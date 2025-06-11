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ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:54
2025-06-11T12:54
2025-06-11T12:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 120 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбит цех производства беспилотниковРакетный цех ВСУ разбит российскими силамиНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
Российские войска разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов ВСУ
12:54 11.06.2025 (обновлено: 12:57 11.06.2025)