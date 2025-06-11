https://crimea.ria.ru/20250611/vs-rf-razbili-punkt-upravleniya-razvedkoy-i-navedeniya-dalnoboynykh-dronov-1147124800.html

ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов

ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.06.2025

ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов

Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T12:54

2025-06-11T12:54

2025-06-11T12:57

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 120 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбит цех производства беспилотниковРакетный цех ВСУ разбит российскими силамиНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)