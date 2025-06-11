Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/vs-rf-razbili-punkt-upravleniya-razvedkoy-i-navedeniya-dalnoboynykh-dronov-1147124800.html
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:54
2025-06-11T12:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137470786_64:83:1084:657_1920x0_80_0_0_92e28cbf523e1c86a2aedbfb0fa84888.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 120 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбит цех производства беспилотниковРакетный цех ВСУ разбит российскими силамиНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137470786_173:73:936:645_1920x0_80_0_0_62ef791c4d3e4e21cd699c7543056786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов

Российские войска разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов ВСУ

12:54 11.06.2025 (обновлено: 12:57 11.06.2025)
 
© РИА НовостиРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цеха по производству дронов ВСУ, а также пункт управления разведкой и наведения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 120 беспилотников самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАвиацияРакетные войскаАртиллерияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту
13:12Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
12:54ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
12:35Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны
12:32Три женщины погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:29Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
12:12Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
12:01Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
11:43Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
11:12В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО
11:06Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
10:48На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
10:34В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
10:22Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам
10:07Крымский мост сейчас: очередь растет
09:44Смертельная авария на Кубани – "Ока" влетела в микроавтобус
09:35В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
09:22Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
09:04Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
08:37В Севастополе назначили день выборов губернатора
Лента новостейМолния