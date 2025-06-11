https://crimea.ria.ru/20250611/krymskiy-most-ochered-vyrosla-pochti-v-dva-raza-za-chas-1147126293.html

Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час

Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T13:12

2025-06-11T13:12

2025-06-11T13:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 10 утра в очереди со стороны Тамани проезда ждали 95 автомобилей, часом ранее – 90.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров проверяют. Также работает паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Напряженнее всего ситуация с 17:00 до 23:00.Кроме того, на полуостров и в обратном направлении также можно добраться по сухопутному маршруту – трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеПравительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах РоссииВ Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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