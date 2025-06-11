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Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250611/krymskiy-most-ochered-vyrosla-pochti-v-dva-raza-za-chas-1147126293.html
Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T13:12
2025-06-11T13:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 10 утра в очереди со стороны Тамани проезда ждали 95 автомобилей, часом ранее – 90.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров проверяют. Также работает паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Напряженнее всего ситуация с 17:00 до 23:00.Кроме того, на полуостров и в обратном направлении также можно добраться по сухопутному маршруту – трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеПравительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах РоссииВ Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час

На Крымском мосту собралась очередь в 155 автомобилей со стороны Кубани

13:12 11.06.2025 (обновлено: 13:15 11.06.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди со стороны Тамани находится 155 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10 утра в очереди со стороны Тамани проезда ждали 95 автомобилей, часом ранее – 90.
На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров проверяют. Также работает паспортный контроль.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Напряженнее всего ситуация с 17:00 до 23:00.
Кроме того, на полуостров и в обратном направлении также можно добраться по сухопутному маршруту – трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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