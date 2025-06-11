https://crimea.ria.ru/20250611/pravitelstvo-profinansiruet-remont-avtodorog-v-novykh-regionakh-rossii-1147123269.html
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:12
2025-06-11T12:12
2025-06-11T12:12
россия
новости
правительство россии
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
михаил мишустин
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Так, в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать 49,9 км дорог, в Херсонской области – 16,5 км, в Луганской Народной Республике – 13,6 км, в Запорожской области – 4,6 км.Средства будут направлены на условиях софинансирования. Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 7,6 миллиарда рублей на ремонт автодорог на территории исторических регионов России.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
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россия, новости, правительство россии, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
На ремонт дорог в новых регионах России потратят свыше 2,3 млрд рублей из резервного фонда