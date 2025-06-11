Рейтинг@Mail.ru
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/pravitelstvo-profinansiruet-remont-avtodorog-v-novykh-regionakh-rossii-1147123269.html
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:12
2025-06-11T12:12
россия
новости
правительство россии
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
михаил мишустин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcb71894a9df77efed94a669c727d6eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Так, в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать 49,9 км дорог, в Херсонской области – 16,5 км, в Луганской Народной Республике – 13,6 км, в Запорожской области – 4,6 км.Средства будут направлены на условиях софинансирования. Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 7,6 миллиарда рублей на ремонт автодорог на территории исторических регионов России.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a05bb2b18e18cdad0b2e84d031ade5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, правительство россии, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России

На ремонт дорог в новых регионах России потратят свыше 2,3 млрд рублей из резервного фонда

12:12 11.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Финансирование из резервного фонда правительства позволит привести в нормативное состояние дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожную сеть общей протяженностью 84,6 км", - говорится в распоряжении.

Так, в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать 49,9 км дорог, в Херсонской области – 16,5 км, в Луганской Народной Республике – 13,6 км, в Запорожской области – 4,6 км.
Средства будут направлены на условиях софинансирования. Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 7,6 миллиарда рублей на ремонт автодорог на территории исторических регионов России.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
 
РоссияНовостиПравительство РоссииРемонт дорогРемонт и строительство дорогМихаил МишустинДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту
13:12Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
12:54ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
12:35Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны
12:32Три женщины погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:29Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
12:12Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
12:01Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
11:43Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
11:12В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО
11:06Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
10:48На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
10:34В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
10:22Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам
10:07Крымский мост сейчас: очередь растет
09:44Смертельная авария на Кубани – "Ока" влетела в микроавтобус
09:35В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
09:22Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
09:04Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
08:37В Севастополе назначили день выборов губернатора
Лента новостейМолния