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Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T15:37
2025-06-11T15:39
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По данным правоохранительных органов, 28-летняя жительница Джанкоя в 2024 году вступила в одной из социальных сетей в сообщество, которым руководили представители управления разведки Украины.Далее эти фото с точным указанием геолокаций женщина через мессенджер отправила куратору, за что получила порядка 15 тысяч рублей.Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Теперь ее уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма.Ранее в суд передали уголовное дело о госизмене двух жительниц Севастополя, которые передавали фотографии объектов ВС РФ Главному управлению разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в ПодмосковьеЖительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура республики крым, пво, джанкойский район, джанкой, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО

Крымчанка пойдет под суд за передачу данных о размещении ПВО украинской разведке

15:37 11.06.2025 (обновлено: 15:39 11.06.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным правоохранительных органов, 28-летняя жительница Джанкоя в 2024 году вступила в одной из социальных сетей в сообщество, которым руководили представители управления разведки Украины.

"Установив контакт с администратором канала, женщина осуществила фотографирование мест расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации в Джанкойском районе", – уточнили в прокуратуре.

Далее эти фото с точным указанием геолокаций женщина через мессенджер отправила куратору, за что получила порядка 15 тысяч рублей.
Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Теперь ее уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма.
Ранее в суд передали уголовное дело о госизмене двух жительниц Севастополя, которые передавали фотографии объектов ВС РФ Главному управлению разведки минобороны Украины.
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Новости КрымаПрокуратура Республики КрымПВОДжанкойский районДжанкойФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Суд
 
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