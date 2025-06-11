https://crimea.ria.ru/20250611/krymchanka-poydet-pod-sud-za-peredachu-ukrainskoy-razvedke-dannykh-o-pvo-1147133915.html
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T15:37
2025-06-11T15:37
2025-06-11T15:39
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По данным правоохранительных органов, 28-летняя жительница Джанкоя в 2024 году вступила в одной из социальных сетей в сообщество, которым руководили представители управления разведки Украины.Далее эти фото с точным указанием геолокаций женщина через мессенджер отправила куратору, за что получила порядка 15 тысяч рублей.Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Теперь ее уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма.Ранее в суд передали уголовное дело о госизмене двух жительниц Севастополя, которые передавали фотографии объектов ВС РФ Главному управлению разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в ПодмосковьеЖительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура республики крым, пво, джанкойский район, джанкой, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд
Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
Крымчанка пойдет под суд за передачу данных о размещении ПВО украинской разведке
15:37 11.06.2025 (обновлено: 15:39 11.06.2025)