https://crimea.ria.ru/20250611/krymchanka-poydet-pod-sud-za-peredachu-ukrainskoy-razvedke-dannykh-o-pvo-1147133915.html

Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО

Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО

Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T15:37

2025-06-11T15:37

2025-06-11T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о размещении средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По данным правоохранительных органов, 28-летняя жительница Джанкоя в 2024 году вступила в одной из социальных сетей в сообщество, которым руководили представители управления разведки Украины.Далее эти фото с точным указанием геолокаций женщина через мессенджер отправила куратору, за что получила порядка 15 тысяч рублей.Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Теперь ее уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма.Ранее в суд передали уголовное дело о госизмене двух жительниц Севастополя, которые передавали фотографии объектов ВС РФ Главному управлению разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в ПодмосковьеЖительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену

джанкойский район

джанкой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, пво, джанкойский район, джанкой, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд