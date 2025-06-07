https://crimea.ria.ru/20250607/gorit-21000-kvadratov-ploschad-pozhara-pod-moskvoy-vyrosla-v-25-raza-1147029785.html

Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада

Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада

Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T21:08

2025-06-07T21:08

2025-06-07T21:16

новости

подмосковье

московская область

гсм

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Группировка сил и средств увеличена, более 100 специалистов и 27 единиц техники тушат огонь. Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратов. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве.Ранее в субботу сообщалось, что городе Пушкино пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Изначально пожара составлял 8 100 "квадратов".Силы и средства наращиваются, поскольку огонь стремительно распространяется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе горит парк аттракционовПод Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары

подмосковье

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, гсм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар