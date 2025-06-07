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Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T21:08
2025-06-07T21:08
2025-06-07T21:16
новости
подмосковье
московская область
гсм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Группировка сил и средств увеличена, более 100 специалистов и 27 единиц техники тушат огонь. Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратов. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве.Ранее в субботу сообщалось, что городе Пушкино пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Изначально пожара составлял 8 100 "квадратов".Силы и средства наращиваются, поскольку огонь стремительно распространяется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе горит парк аттракционовПод Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары
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новости, подмосковье, московская область, гсм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
Площадь пожара на складе под Москвой увеличилась до 21 тысячи квадратных метров
21:08 07.06.2025 (обновлено: 21:16 07.06.2025)