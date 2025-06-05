https://crimea.ria.ru/20250605/pod-feodosiey-potushili-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-1146987253.html

Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"

Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов" - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"

В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T22:30

2025-06-05T22:30

2025-06-05T22:30

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

феодосия

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146987104_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06cd8d08b45a28295de9b52d5ab46451.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.Всего к тушению привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.Ранее в четверг стало известно, что штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6 – 9 июня.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыБезопасный отдых – советы МЧС России в КрымуВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гу мчс рф по республике крым, феодосия, происшествия, пожар