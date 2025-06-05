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Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов" - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"
Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов" - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"
В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T22:30
2025-06-05T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.Всего к тушению привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.Ранее в четверг стало известно, что штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6 – 9 июня.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыБезопасный отдых – советы МЧС России в КрымуВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года
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РИА Новости Крым
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, феодосия, происшествия, пожар
Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"

Под Феодосией пожар охватил 1000 квадратных метров сухой растительности – МЧС

22:30 05.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВозгорание сухой растительности
Возгорание сухой растительности
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
"В окрестностях пгт Приморский под Феодосией сотрудники четвертого пожарно-спасательного отряда совместно с добровольной пожарной командой за два часа ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 1000 квадратных метров", – сказано в сообщении.
Всего к тушению привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.
Ранее в четверг стало известно, что штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6 – 9 июня.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
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