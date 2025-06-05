Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"
Под Феодосией пожар охватил 1000 квадратных метров сухой растительности – МЧС
© ГУ МЧС России по Республике КрымВозгорание сухой растительности
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В окрестностях пгт Приморский под Феодосией пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
"В окрестностях пгт Приморский под Феодосией сотрудники четвертого пожарно-спасательного отряда совместно с добровольной пожарной командой за два часа ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 1000 квадратных метров", – сказано в сообщении.
Всего к тушению привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.
Ранее в четверг стало известно, что штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6 – 9 июня.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: