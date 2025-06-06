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В Анапе горит парк аттракционов

В Анапе горит парк аттракционов - РИА Новости Крым, 06.06.2025

В Анапе горит парк аттракционов

В Анапе загорелся парк аттракционов "Джунгли". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T14:11

2025-06-06T14:11

2025-06-06T14:11

анапа

мчс краснодарского края

краснодарский край

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Анапе загорелся парк аттракционов "Джунгли". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.По данным краевого главка МЧС, к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизонаКак пишет РИА Новости, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.На сайте парка сообщается, что он является одним из крупнейших парков на побережье Черного моря. На его территории расположены детские, экстремальные и семейные аттракционы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анапа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, пожар, новости