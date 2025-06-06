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В Анапе горит парк аттракционов - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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В Анапе горит парк аттракционов
В Анапе горит парк аттракционов - РИА Новости Крым, 06.06.2025
В Анапе горит парк аттракционов
В Анапе загорелся парк аттракционов "Джунгли". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:11
2025-06-06T14:11
анапа
мчс краснодарского края
краснодарский край
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Анапе загорелся парк аттракционов "Джунгли". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.По данным краевого главка МЧС, к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизонаКак пишет РИА Новости, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.На сайте парка сообщается, что он является одним из крупнейших парков на побережье Черного моря. На его территории расположены детские, экстремальные и семейные аттракционы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анапа, мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, пожар, новости
В Анапе горит парк аттракционов

Причиной пожара в парке Анапы стало возгорание автомобильных покрышек – МЧС

14:11 06.06.2025
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыВ Анапе сгорел парк "Джунгли"
В Анапе сгорел парк Джунгли
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Анапе загорелся парк аттракционов "Джунгли". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 650 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.
"Сегодня случилось возгорание на территории парка в начале Пионерского проспекта. Площадь пожара составила 650 квадратных метров", - сказано в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона
"Установлено, что произошло загорание автомобильных покрышек на открытой территории", - указали причину спасатели.
Как пишет РИА Новости, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.
На сайте парка сообщается, что он является одним из крупнейших парков на побережье Черного моря. На его территории расположены детские, экстремальные и семейные аттракционы.
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АнапаМЧС Краснодарского краяКраснодарский крайПроисшествияПожарНовости
 
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