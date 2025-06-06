https://crimea.ria.ru/20250606/bespilotnik-pytalsya-atakovat-moskvu-1147007317.html
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T17:50
2025-06-06T17:50
2025-06-06T17:55
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Первый дрон был уничтожен силами ПВО в 17:48. Спустя несколько минут над регионом сбили еще два вражеских БПЛА.По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, новости
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
На подлете к Москве силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника – Собянин
17:50 06.06.2025 (обновлено: 17:55 06.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Первый дрон был уничтожен силами ПВО в 17:48. Спустя несколько минут над регионом сбили еще два вражеских БПЛА.
"ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.", - написал Собянин в Telegram.
По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"
.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке
повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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