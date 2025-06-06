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Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T17:50
2025-06-06T17:55
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Первый дрон был уничтожен силами ПВО в 17:48. Спустя несколько минут над регионом сбили еще два вражеских БПЛА.По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, новости
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника – Собянин

17:50 06.06.2025 (обновлено: 17:55 06.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Первый дрон был уничтожен силами ПВО в 17:48. Спустя несколько минут над регионом сбили еще два вражеских БПЛА.

"ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.", - написал Собянин в Telegram.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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МоскваСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияБезопасностьНовости
 
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