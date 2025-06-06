https://crimea.ria.ru/20250606/bespilotnik-pytalsya-atakovat-moskvu-1147007317.html

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T17:50

2025-06-06T17:50

2025-06-06T17:55

москва

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву, сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Первый дрон был уничтожен силами ПВО в 17:48. Спустя несколько минут над регионом сбили еще два вражеских БПЛА.По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, новости