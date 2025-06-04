https://crimea.ria.ru/20250604/v-krymu-ozhidayut-urozhay-zerna-vyshe-normy-1146844250.html

В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы

В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы

В этом году в республике ожидается высокий урожай зерновых – объем может значительно превысить внутреннюю потребность региона. Об этом РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T07:52

2025-06-04T07:52

2025-06-04T07:52

урожай в крыму

василий рогатин

урожай зерновых культур

крым

продовольственная безопасность крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В этом году в республике ожидается высокий урожай зерновых – объем может значительно превысить внутреннюю потребность региона. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельского хозяйства Василий Рогатин.Таким образом, Крым сможет не только обеспечить продовольственную безопасность, но и сформировать резерв, добавил Рогатин.В то же время председатель госкомитета сообщил, что на урожай фруктов в этом году повлияли заморозки. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Ожидается, что плодов будет меньше, чем обычно, что может отразиться на ценах."Наверное, то количество, которое будет, оно будет выше той цены, к которой мы привыкли", – прокомментировал ситуацию Рогатин.Что касается овощей, включая так называемый "борщевой набор", по мнению председателя госкомитета, есть вероятность сохранить полный объем продукции и доступность цен.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что из-за заморозков и засухи аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии. По официальным данным, до 18% недобор урожая овощей открытого грунта и винограда по сравнению с 2024 годом, 3190 гектаров садов пострадали от весенних заморозков, из них 1300 значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, многие участки будут списаны из-за нулевой урожайности.В четырех районах Крыма уже введен ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы. Режим могут распространить на всю территорию полуострова для частичного возмещения убытков аграриям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожаяЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садовРежим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай в крыму, василий рогатин, урожай зерновых культур, крым, продовольственная безопасность крыма