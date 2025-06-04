https://crimea.ria.ru/20250604/v-krymu-ozhidayut-urozhay-zerna-vyshe-normy-1146844250.html
В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
В этом году в республике ожидается высокий урожай зерновых – объем может значительно превысить внутреннюю потребность региона. Об этом РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T07:52
2025-06-04T07:52
2025-06-04T07:52
урожай в крыму
василий рогатин
урожай зерновых культур
крым
продовольственная безопасность крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/91/1100059119_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_a95193ab4da705f092147a8c258c90d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В этом году в республике ожидается высокий урожай зерновых – объем может значительно превысить внутреннюю потребность региона. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельского хозяйства Василий Рогатин.Таким образом, Крым сможет не только обеспечить продовольственную безопасность, но и сформировать резерв, добавил Рогатин.В то же время председатель госкомитета сообщил, что на урожай фруктов в этом году повлияли заморозки. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Ожидается, что плодов будет меньше, чем обычно, что может отразиться на ценах."Наверное, то количество, которое будет, оно будет выше той цены, к которой мы привыкли", – прокомментировал ситуацию Рогатин.Что касается овощей, включая так называемый "борщевой набор", по мнению председателя госкомитета, есть вероятность сохранить полный объем продукции и доступность цен.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что из-за заморозков и засухи аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии. По официальным данным, до 18% недобор урожая овощей открытого грунта и винограда по сравнению с 2024 годом, 3190 гектаров садов пострадали от весенних заморозков, из них 1300 значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, многие участки будут списаны из-за нулевой урожайности.В четырех районах Крыма уже введен ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы. Режим могут распространить на всю территорию полуострова для частичного возмещения убытков аграриям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожаяЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садовРежим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/91/1100059119_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c936fe8dcc2206ebac4c671c6b4a7d15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урожай в крыму, василий рогатин, урожай зерновых культур, крым, продовольственная безопасность крыма
В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
Крым соберет на несколько сотен тысяч тонн зерна выше нормы - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым.
В этом году в республике ожидается высокий урожай зерновых – объем может значительно превысить внутреннюю потребность региона. Об этом РИА Новости Крым
заявил председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельского хозяйства Василий Рогатин.
"Потребность жителей республики порядка 900 тысяч тонн. Мы получим больше, это будет где-то 1,2-1,3 миллиона тонн. Это пока по предварительным подсчетам", – отметил он.
Таким образом, Крым сможет не только обеспечить продовольственную безопасность, но и сформировать резерв, добавил Рогатин.
В то же время председатель госкомитета сообщил, что на урожай фруктов в этом году повлияли заморозки. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Ожидается, что плодов будет меньше, чем обычно, что может отразиться на ценах.
"Наверное, то количество, которое будет, оно будет выше той цены, к которой мы привыкли", – прокомментировал ситуацию Рогатин.
Что касается овощей, включая так называемый "борщевой набор", по мнению председателя госкомитета, есть вероятность сохранить полный объем продукции и доступность цен.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал
, что из-за заморозков и засухи аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии. По официальным данным, до 18% недобор урожая овощей открытого грунта и винограда по сравнению с 2024 годом, 3190 гектаров садов пострадали от весенних заморозков, из них 1300 значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, многие участки будут списаны из-за нулевой урожайности.
В четырех районах Крыма уже введен
ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы. Режим могут распространить
на всю территорию полуострова для частичного возмещения убытков аграриям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: