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Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая
Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая
Режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. Как сообщил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T18:12
2025-05-20T18:12
2025-05-20T18:12
заморозки
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сельское хозяйство
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. Как сообщил РИА Новости Крым председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, такое предложение озвучено в рамках заседания профильного комитета.По его словам, по итогам комиссионной работы, которая велась на протяжении нескольких недель, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах.По его словам, на сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он. Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков, заявил ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Также ранее сообщалось, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. В этом году ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЧем грозит Крыму глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заморозки, режим чс, крым, новости крыма, василий рогатин, сельское хозяйство, урожай в крыму
Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая
Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за заморозков и неурожая на их фоне - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
Режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. Как сообщил РИА Новости Крым
председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, такое предложение озвучено в рамках заседания профильного комитета.
"Обсудили ситуацию в Крыму в связи с погодными условиями, пригласили на заседание представителей науки. Заслушали, какая ситуация складывается по зерновым, по многолетним культурам. Ситуация не простая, за последние 36 лет – впервые такая ситуация, которая складывается из-за заморозков и засухи", - констатировал Рогатин.
По его словам, по итогам комиссионной работы, которая велась на протяжении нескольких недель, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах.
"Окончательная картина будет известна в июне, когда обследования закончатся полностью. На сегодня готовится указ главы Республики Крым о введении в республике режима ЧС. Решение еще не принято, оно готовится и может быть принято после окончания обследования по каждому району. Но уже сейчас видно, что пострадали сады, виноградники – порядка трех тысяч гектаров", - проинформировал глава профильного комитета.
По его словам, на сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он.
Посевы озимых культур
в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков, заявил ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Также ранее сообщалось, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. В этом году ожидается до 15% снижения урожайности
по этим культурам.
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