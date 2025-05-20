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Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая

Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая

Режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. Как сообщил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T18:12

2025-05-20T18:12

2025-05-20T18:12

заморозки

режим чс

крым

новости крыма

василий рогатин

сельское хозяйство

урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. Как сообщил РИА Новости Крым председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, такое предложение озвучено в рамках заседания профильного комитета.По его словам, по итогам комиссионной работы, которая велась на протяжении нескольких недель, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах.По его словам, на сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он. Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков, заявил ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Также ранее сообщалось, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. В этом году ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЧем грозит Крыму глобальное потепление

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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