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Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T12:08
2025-06-03T12:24
сумская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сумская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль российской армии

12:08 03.06.2025 (обновлено: 12:24 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом
Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.
В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.
В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.
За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.
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