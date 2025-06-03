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Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T12:08

2025-06-03T12:08

2025-06-03T12:24

сумская область

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу