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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T12:20
2025-06-01T12:20
2025-06-01T12:29
сумская область
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новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.За прошедшую неделю вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сумская область, новости, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Еще один населенный пункт в Сумской области взят под контроль российскими военными
12:20 01.06.2025 (обновлено: 12:29 01.06.2025)