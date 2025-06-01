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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T12:20
2025-06-01T12:29
сумская область
новости
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.За прошедшую неделю вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сумская область, новости, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Еще один населенный пункт в Сумской области взят под контроль российскими военными

12:20 01.06.2025 (обновлено: 12:29 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.
Накануне стало известно о взятии под контроль подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.
За прошедшую неделю вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.
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Сумская областьНовостиНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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