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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T12:20

2025-06-01T12:20

2025-06-01T12:29

сумская область

новости

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль подразделениями российских войск двух населенных пунктов в Сумской области и в ДНР.За прошедшую неделю вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу