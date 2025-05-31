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Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T12:08
2025-05-31T12:08
2025-05-31T12:28
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
сумская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
сумская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), сумская область, потери всу
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и Донбассе
12:08 31.05.2025 (обновлено: 12:28 31.05.2025)