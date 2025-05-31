https://crimea.ria.ru/20250531/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1146843466.html

Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T12:08

2025-05-31T12:08

2025-05-31T12:28

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

сумская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), сумская область, потери всу