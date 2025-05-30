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Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю
Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:23
2025-05-30T13:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сумская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "север"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области.Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку ДНР.Благодаря действиям подразделений группировки "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое ДНР, а бойцы группировки "Восток" взяли под контроль Отрадное и Зеленое Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сумская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), группировка войск "север", группировка войск "запад", группировка войск "южная", группировка войск "центр", группировка войск "восток"
Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю

Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в ДНР и двух областях Украины

13:23 30.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области.
Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку ДНР.
Благодаря действиям подразделений группировки "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое ДНР, а бойцы группировки "Восток" взяли под контроль Отрадное и Зеленое Поле в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСумская областьХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Север"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"
 
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