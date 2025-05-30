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Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю
Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:23
2025-05-30T13:23
2025-05-30T13:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сумская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "север"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области.Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку ДНР.Благодаря действиям подразделений группировки "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое ДНР, а бойцы группировки "Восток" взяли под контроль Отрадное и Зеленое Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю
Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в ДНР и двух областях Украины