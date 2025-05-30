https://crimea.ria.ru/20250530/armiya-rossii-osvobodila-13-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1146828297.html

Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю

Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Армия России освободила 13 населенных пунктов за неделю

Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T13:23

2025-05-30T13:23

2025-05-30T13:23

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

сумская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "север"

группировка войск "запад"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0d09664b337cf2851a6e26870547d39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области.Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку ДНР.Благодаря действиям подразделений группировки "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое ДНР, а бойцы группировки "Восток" взяли под контроль Отрадное и Зеленое Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сумская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сумская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), группировка войск "север", группировка войск "запад", группировка войск "южная", группировка войск "центр", группировка войск "восток"