https://crimea.ria.ru/20250601/obrushivshiysya-zhd-most-v-kurskoy-oblasti-takzhe-byl-podorvan--sk-rf-1146858653.html

Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ

Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ

По поручению Председателя Следственного Комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T10:30

2025-06-01T10:30

2025-06-01T11:24

ск рф (следственный комитет российской федерации)

курская область

брянская область

поезд

мост

новости

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. По поручению Председателя Следственного Комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление, сообщили в СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

курская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), курская область, брянская область, поезд, мост, новости, чп с поездами в брянской и курской областях