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Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
По поручению Председателя Следственного Комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T10:30
2025-06-01T10:30
2025-06-01T11:24
ск рф (следственный комитет российской федерации)
курская область
брянская область
поезд
мост
новости
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. По поручению Председателя Следственного Комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление, сообщили в СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), курская область, брянская область, поезд, мост, новости, чп с поездами в брянской и курской областях
Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
10:30 01.06.2025 (обновлено: 11:24 01.06.2025)