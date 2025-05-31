https://crimea.ria.ru/20250531/krymskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-1146850073.html

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

Время ожидания перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи около часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T16:02

2025-05-31T16:02

2025-05-31T16:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Время ожидания перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи около часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Краснодарского края очередь постепенно сокращается. Сейчас там находятся 140 транспортных средств.Очереди на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив начали скапливаться в субботу утром. Часом ранее проезда ожидали 100 автомобилей.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань