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Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации "Русский... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T11:12
2025-05-29T11:12
2025-05-29T11:12
приговор
терроризм
южный окружной военный суд
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Злоумышленник через социальные сети установил контакт c представителями РДК* и заявил им о своем желании принимать участие в боевых действиях против российских войск. Мужчина получил подробные инструкции по вхождению в ряды террористической организации, но осуществить задуманное не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.В отношении ялтинца возбудили уголовные дела по статьям "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к государственной измене".Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбытием первых двух лет в тюрьме.* террористическая организация, запрещенная в РФ, внесена в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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приговор, терроризм, южный окружной военный суд, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, крым
Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
Крымчанину дали 12 лет колонии за попытку вступить в ряды террористов РДК*
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что житель поселка Симеиз в Ялте, 1987 года рождения, принял решение выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе террористического формирования "Русский добровольческий корпус"*", - говорится в сообщении.
Злоумышленник через социальные сети установил контакт c представителями РДК* и заявил им о своем желании принимать участие в боевых действиях против российских войск. Мужчина получил подробные инструкции по вхождению в ряды террористической организации, но осуществить задуманное не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.
В отношении ялтинца возбудили уголовные дела по статьям "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к государственной измене".
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбытием первых двух лет в тюрьме.
* террористическая организация, запрещенная в РФ, внесена в список террористов и экстремистов
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