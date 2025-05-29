https://crimea.ria.ru/20250529/krymchanin-poluchil-12-let-za-popytku-vstupit-v-ryady-terroristov-1146798150.html

Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов

Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации "Русский... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T11:12

2025-05-29T11:12

2025-05-29T11:12

приговор

терроризм

южный окружной военный суд

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Злоумышленник через социальные сети установил контакт c представителями РДК* и заявил им о своем желании принимать участие в боевых действиях против российских войск. Мужчина получил подробные инструкции по вхождению в ряды террористической организации, но осуществить задуманное не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.В отношении ялтинца возбудили уголовные дела по статьям "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к государственной измене".Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбытием первых двух лет в тюрьме.* террористическая организация, запрещенная в РФ, внесена в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, терроризм, южный окружной военный суд, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, крым