Рейтинг@Mail.ru
Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250525/anomalno-zharkoe-leto--vilfand-prokommentiroval-prognozy-1146698888.html
Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
Современные методы прогнозирования погоды не позволяют дать долгосрочный прогноз, поэтому пока точно предугадать погоду на грядущее лето невозможно. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T18:10
2025-05-25T18:10
роман вильфанд
прогноз
погода
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/10/1144975900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0dbd326a15f9a8ffd733c7b448872e16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Современные методы прогнозирования погоды не позволяют дать долгосрочный прогноз, поэтому пока точно предугадать погоду на грядущее лето невозможно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения об аномальной жаре, которая якобы ожидается в России летом.Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, комментируя распространившиеся в интернете сообщения об аномально жарком грядущем лете в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекордыНа Крым движется опасная погода – предупреждение МЧСШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/10/1144975900_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61a417b6232e366025cf2aac0a734b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, прогноз, погода, новости, мнения
Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы

Предугадать погоду на грядущее лето невозможно – Вильфанд

18:10 25.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЗасохшая трава
Засохшая трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Современные методы прогнозирования погоды не позволяют дать долгосрочный прогноз, поэтому пока точно предугадать погоду на грядущее лето невозможно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения об аномальной жаре, которая якобы ожидается в России летом.

"Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, комментируя распространившиеся в интернете сообщения об аномально жарком грядущем лете в России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
На Крым движется опасная погода – предупреждение МЧС
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
 
Роман ВильфандПрогнозПогодаНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
19:06Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
18:33Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни
18:22В аэропортах Москвы сняли ограничения
18:10Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
17:40Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
17:02ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
16:43Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю
16:15Крымский мост: очередь за два часа выросла почти в два раза
15:57Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается
15:16ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ
14:43Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
14:20Очередь к Крымскому мосту растет с двух сторон – данные к этому часу
14:05РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
13:49Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки
13:11Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения
12:46Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
12:36Армия России освободила Романовку в ДНР
12:10Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО 0:28
12:01"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата
Лента новостейМолния