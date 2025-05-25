https://crimea.ria.ru/20250525/anomalno-zharkoe-leto--vilfand-prokommentiroval-prognozy-1146698888.html

Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы

Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы

Современные методы прогнозирования погоды не позволяют дать долгосрочный прогноз, поэтому пока точно предугадать погоду на грядущее лето невозможно. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T18:10

2025-05-25T18:10

2025-05-25T18:10

роман вильфанд

прогноз

погода

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Современные методы прогнозирования погоды не позволяют дать долгосрочный прогноз, поэтому пока точно предугадать погоду на грядущее лето невозможно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения об аномальной жаре, которая якобы ожидается в России летом.Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, комментируя распространившиеся в интернете сообщения об аномально жарком грядущем лете в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекордыНа Крым движется опасная погода – предупреждение МЧСШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, прогноз, погода, новости, мнения