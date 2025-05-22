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Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС
Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС
Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T13:16
2025-05-22T13:18
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
прогноз
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт также отметил, что к этому времени закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов. При этом в разгар дня столбики термометра будут штурмовать отметки +25, что соответствует показателям июля.Самым жарким за всю историю наблюдений был 2024 год, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы. В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами, считает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Однако это, по его словам, произойдет очень не скоро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, прогноз, мнения
Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС

Аномальной жары и засухи летом в России не будет – ФОБОС

13:16 22.05.2025 (обновлено: 13:18 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим БлиновЛето
Лето - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Летний сезон на русской равнине в среднем ожидается всего на 1-2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков примерно на 20%. Ну в общем лето в средней полосе России будет хорошим", – опроверг Тишковец сообщения об аномально жарком лете в России, которые ранее распространились в интернете.

Эксперт также отметил, что к этому времени закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов. При этом в разгар дня столбики термометра будут штурмовать отметки +25, что соответствует показателям июля.
Самым жарким за всю историю наблюдений был 2024 год, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы. В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами, считает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Однако это, по его словам, произойдет очень не скоро.
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