https://crimea.ria.ru/20250522/zhdat-li-anomalnoy-zhary-i-zasukhi-etim-letom--prognoz-fobos-1146617497.html

Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС

Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС

Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T13:16

2025-05-22T13:16

2025-05-22T13:18

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

прогноз

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146617943_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_9b9037e1513f9de9d03644bc96ec710a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт также отметил, что к этому времени закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов. При этом в разгар дня столбики термометра будут штурмовать отметки +25, что соответствует показателям июля.Самым жарким за всю историю наблюдений был 2024 год, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы. В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами, считает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Однако это, по его словам, произойдет очень не скоро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250517/otlozhennoe-leto-kakim-budet-iyun-v-krymu-1146497632.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, прогноз, мнения