Ждать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС
Аномальной жары и засухи летом в России не будет – ФОБОС
13:16 22.05.2025 (обновлено: 13:18 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Температура воздуха летом в России будет всего на насколько градусов выше нормы, аномальной жары и засухи ждать не нужно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Летний сезон на русской равнине в среднем ожидается всего на 1-2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков примерно на 20%. Ну в общем лето в средней полосе России будет хорошим", – опроверг Тишковец сообщения об аномально жарком лете в России, которые ранее распространились в интернете.
Эксперт также отметил, что к этому времени закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов. При этом в разгар дня столбики термометра будут штурмовать отметки +25, что соответствует показателям июля.
Самым жарким за всю историю наблюдений был 2024 год, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы. В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами, считает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Однако это, по его словам, произойдет очень не скоро.
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