Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты
Экс-кандидат в президенты Румынии Симион призвал сограждан выходить на мирные протесты
© AP Photo Vadim Ghirda Сторонники Кэлина Джеорджеску на акции протеста в Бухаресте
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер румынской оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион, проигравший во втором туре президентских выборов мэру Бухареста Никушору Дану, призвал соотечественников выходить на мирные протесты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост Симиона в социальных сетях.
"Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас выйти на мирные протесты. Да, это право румын выйти на улицы, это право румын", - написал он.
При этом политик добавил, что сам не будет участвовать в этих акциях из-за угрозы ареста.
"Меня там больше не будет, потому что они воспользуются этим, чтобы арестовать меня, объявить нас вне закона, как они угрожали, и спровоцировать кровопролитие", - пояснил он.
18 мая в Румынии прошел второй тур выборов президента. Победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6%. Джеордже Симион получил 46,4%. Лидер "Альянса за объединение румын" признал победу Дана, однако затем подал в ходатайство в Конституционный суд Румынии с требованием отменить результаты выборов как сфальсифицированные. КС отклонил ходатайство политика как необоснованное.
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