https://crimea.ria.ru/20250524/proigravshiy-vybory-v-rumynii-simion-prizval-grazhdan-vykhodit-na-protesty-1146679442.html

Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты

Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты

Лидер румынской оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион, проигравший во втором туре президентских выборов мэру... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T16:37

2025-05-24T16:37

2025-05-24T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер румынской оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион, проигравший во втором туре президентских выборов мэру Бухареста Никушору Дану, призвал соотечественников выходить на мирные протесты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост Симиона в социальных сетях.При этом политик добавил, что сам не будет участвовать в этих акциях из-за угрозы ареста.18 мая в Румынии прошел второй тур выборов президента. Победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6%. Джеордже Симион получил 46,4%. Лидер "Альянса за объединение румын" признал победу Дана, однако затем подал в ходатайство в Конституционный суд Румынии с требованием отменить результаты выборов как сфальсифицированные. КС отклонил ходатайство политика как необоснованное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире, политика, протесты, выборы, новости