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В Румынии выбрали президента

В Румынии выбрали президента - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Румынии выбрали президента

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии. Такие данные опубликовал ЦИК страны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T05:55

2025-05-19T05:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии. Такие данные опубликовал ЦИК страны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости.Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей.Дан выступает за поддержку Украины, более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, выборы, новости, политика, в мире