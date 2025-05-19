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В Румынии выбрали президента
В Румынии выбрали президента - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Румынии выбрали президента
Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии. Такие данные опубликовал ЦИК страны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T05:55
2025-05-19T05:55
2025-05-19T06:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии. Такие данные опубликовал ЦИК страны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости.Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей.Дан выступает за поддержку Украины, более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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румыния, выборы, новости, политика, в мире
В Румынии выбрали президента
Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии
05:55 19.05.2025 (обновлено: 06:11 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии. Такие данные опубликовал ЦИК страны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости.
За Дана отдали голоса 53,6% избирателей. Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион набрал 46,4% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей.
Дан выступает за поддержку Украины, более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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