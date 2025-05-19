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Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает

Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает

Мэр Бухареста Никушор Дан, одержавший победу во втором туре выборов президента Румынии, выступает за укрепление интеграции страны в Евросоюз и НАТО, продолжение РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T07:57

2025-05-19T07:57

2025-05-19T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан, одержавший победу во втором туре выборов президента Румынии, выступает за укрепление интеграции страны в Евросоюз и НАТО, продолжение поддержки Украины, а также увеличение расходов на оборону.Второй тур президентских выборов прошел в Румынии 18 мая. После обработки 99,84% голосов Дан набирает 53,77% голосов, его противник Джордже Симион - 46,23%. Политик уже признал свое поражение и поздравил Дана с победой.Выборы в Румынии проходили на фоне масштабного политического кризиса. Результаты состоявшегося в ноябре первого тура, в котором победил оппозиционер Кэлин Джорджеску, были аннулированы по решению суда из-за якобы "российского вмешательства". Самого Джорджеску обвинили в ряде преступлений и сняли с выборов.В повторном первом туре выборов победил ультраправый националист и глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, получив почти 41% голосов, тогда как Дан набрал вдвое меньше – 21%.Никушору Дану 55 лет. Имеет ученую степень доктора математических наук, до 2011 года работал профессором математики, параллельно занимаясь общественной деятельностью, возглавляя движение "Спасем Бухарест". Оно выступало против сноса в столице объектов культурного наследия и вырубку деревьев.Общественная деятельность Дана очень быстро переросла в политическую. В 2012 году Дан выдвигает свою кандидатуру на выборах мэра Бухареста, но получил только 9% голосов. Неудачей окончилась и попытка баллотироваться в градоначальники в 2016 году – дан проиграл выборы Габриэле Фиреа.Тем не менее, по итогам парламентских выборов в 2016 году созданная Даном партия "Союз спасения Румынии" сформировала третью по величине фракцию. Уже в 2017 году Дан уходит в отставку с поста главы "Союза спасения Румынии" из-за позиции партийного большинства по вопросу однополых браков (политик придерживался более консервативных взглядов).Уже в 2020 году на выборах мэра Бухареста Дан победил, набрав почти 43% голосов. В 2024 году его переизбрали на второй срок.В декабре 2024 года он объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Дан строил свою кампанию на антикоррупционной, проевропейской и пронатовской платформе.Выступает за укрепление, поддержание и расширение взаимодействия с Евросоюзом и НАТО, стратегическое партнерство с США. В отношении украинского конфликта Дан последовательно выступает за полную поддержку Киева. По его словам, "капитуляция Украины" стала бы "худшим сценарием" для Европы. Также Дан настаивает на увеличении оборонных расходов с целью противостояния России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, выборы, политика, новости, в мире, никушор дан