https://crimea.ria.ru/20250523/moshenniki-natselilis-na-molodezh-v-krymu-rasskazali-o-novoy-taktike-1146656306.html

Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике

Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике

Финансовые мошенники в России сменили цель: если еще несколько лет назад основными их жертвами были пожилые люди, то сегодня в зоне риска молодежь от 20 до 35... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T20:56

2025-05-23T20:56

2025-05-23T20:56

ирина кивико

крым

финансы

финансовая грамотность

цифровая безопасность

мошенничество

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центробанк рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Финансовые мошенники в России сменили цель: если еще несколько лет назад основными их жертвами были пожилые люди, то сегодня в зоне риска молодежь от 20 до 35 лет. Об этом заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.Аферисты создают фейковые сайты банков, копируют интерфейс госуслуг, рассылают сообщения якобы от спецслужб и "приглашают" сообщить СМС-коды, чтобы "защитить счет". Чтобы обезопасить население Минфин РФ проводит эстафету финансов, которая продлится до 18 сентября. В начале лета стартует уже пятый этап.В рамках эстафеты в Крыму пройдут уроки финансовой безопасности для школьников, студентов, работников предприятий и пенсионеров. Будут интерактивные игры, встречи с экспертами, обучающие квесты, отметила вице-премьер.Ирина Кивико рассказала, что в 2024 году россияне потеряли больше 27 миллиардов рублей из-за финансового мошенничества. Больше 26 миллиардов – средства обычных граждан. Благодаря работе по повышению финансовой грамотности сократилось количество жертв пирамид, но угроза цифровых аферистов только усиливается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схемеАферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина кивико, крым, финансы, финансовая грамотность, цифровая безопасность, мошенничество, общество, новости, новости крыма, центробанк рф