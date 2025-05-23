https://crimea.ria.ru/20250523/moshenniki-natselilis-na-molodezh-v-krymu-rasskazali-o-novoy-taktike-1146656306.html
Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике
Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике
Финансовые мошенники в России сменили цель: если еще несколько лет назад основными их жертвами были пожилые люди, то сегодня в зоне риска молодежь от 20 до 35... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T20:56
2025-05-23T20:56
2025-05-23T20:56
ирина кивико
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Финансовые мошенники в России сменили цель: если еще несколько лет назад основными их жертвами были пожилые люди, то сегодня в зоне риска молодежь от 20 до 35 лет. Об этом заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.Аферисты создают фейковые сайты банков, копируют интерфейс госуслуг, рассылают сообщения якобы от спецслужб и "приглашают" сообщить СМС-коды, чтобы "защитить счет". Чтобы обезопасить население Минфин РФ проводит эстафету финансов, которая продлится до 18 сентября. В начале лета стартует уже пятый этап.В рамках эстафеты в Крыму пройдут уроки финансовой безопасности для школьников, студентов, работников предприятий и пенсионеров. Будут интерактивные игры, встречи с экспертами, обучающие квесты, отметила вице-премьер.Ирина Кивико рассказала, что в 2024 году россияне потеряли больше 27 миллиардов рублей из-за финансового мошенничества. Больше 26 миллиардов – средства обычных граждан. Благодаря работе по повышению финансовой грамотности сократилось количество жертв пирамид, но угроза цифровых аферистов только усиливается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схемеАферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
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ирина кивико, крым, финансы, финансовая грамотность, цифровая безопасность, мошенничество, общество, новости, новости крыма, центробанк рф
Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактике
Мошенники сместили внимание с пожилых на молодежь от 20 до 35 лет – вице-премьер Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Финансовые мошенники в России сменили цель: если еще несколько лет назад основными их жертвами были пожилые люди, то сегодня в зоне риска молодежь от 20 до 35 лет. Об этом заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.
"Если я в прошлом году говорила, что жертвами в большинстве становятся старше 60 лет, то уже статистика, которую опубликовал Центральный банк за 2024 год, показывает, что очень большое вовлечение молодежи, мошенники пытаются именно у них выманить деньги", – подчеркнула она.
Аферисты создают фейковые сайты банков, копируют интерфейс госуслуг, рассылают сообщения якобы от спецслужб и "приглашают" сообщить СМС-коды, чтобы "защитить счет". Чтобы обезопасить население Минфин РФ проводит эстафету финансов, которая продлится до 18 сентября. В начале лета стартует уже пятый этап.
В рамках эстафеты в Крыму пройдут уроки финансовой безопасности для школьников, студентов, работников предприятий и пенсионеров. Будут интерактивные игры, встречи с экспертами, обучающие квесты, отметила вице-премьер.
Ирина Кивико рассказала, что в 2024 году россияне потеряли больше 27 миллиардов рублей из-за финансового мошенничества. Больше 26 миллиардов – средства обычных граждан. Благодаря работе по повышению финансовой грамотности сократилось количество жертв пирамид, но угроза цифровых аферистов только усиливается.
"Для нас, для нашей страны, очень важен вопрос финансовой безопасности. И мы уже переходим к тому, что это один из элементов финансовой культуры. Раньше мы не уделяли этому, наверное, достаточно внимания. И в последние годы, когда началась вот такая большая работа, люди уже стали гораздо больше понимать", – отметила министр финансов Крыма.
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