https://crimea.ria.ru/20250520/moshenniki-menyayut-taktiku--v-mvd-predupredili-o-novoy-skheme-1146574964.html

Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме

Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме

В России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно. О смене тактики аферистов сообщили в управлении по организации... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T20:14

2025-05-20T20:14

2025-05-20T19:24

россия

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

цифровая безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно. О смене тактики аферистов сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным МВД, аферисты имитируют взлом важного аккаунта и отправляют тревожное SMS или сообщение в мессенджере. Получая такой сигнал, жертва связывается со "специалистом", который подтверждает риск и предлагает "защитить" данные. Это часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертв.Мошенники регулярно применяют новые схемы обмана. В частности, ранее аферисты придумали новую схему при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-служба МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), цифровая безопасность, общество, новости