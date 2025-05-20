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Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме
Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме
В России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно. О смене тактики аферистов сообщили в управлении по организации... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T20:14
2025-05-20T19:24
россия
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
цифровая безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно. О смене тактики аферистов сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным МВД, аферисты имитируют взлом важного аккаунта и отправляют тревожное SMS или сообщение в мессенджере. Получая такой сигнал, жертва связывается со "специалистом", который подтверждает риск и предлагает "защитить" данные. Это часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертв.Мошенники регулярно применяют новые схемы обмана. В частности, ранее аферисты придумали новую схему при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-служба МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
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россия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), цифровая безопасность, общество, новости
Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме

Мошенники меняют тактику и вынуждают россиян звонить им самостоятельно – МВД

20:14 20.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарень с телефоном
Парень с телефоном - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно. О смене тактики аферистов сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит все безопасно. Но это — ловушка", - предупреждают правоохранители.
По данным МВД, аферисты имитируют взлом важного аккаунта и отправляют тревожное SMS или сообщение в мессенджере. Получая такой сигнал, жертва связывается со "специалистом", который подтверждает риск и предлагает "защитить" данные. Это часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертв.
Мошенники регулярно применяют новые схемы обмана. В частности, ранее аферисты придумали новую схему при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-служба МВД.
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РоссияМошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Цифровая безопасностьОбществоНовости
 
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