https://crimea.ria.ru/20250523/vam-posylka-moshenniki-pritvoryayutsya-sotrudnikami-pochty-rossii-1146647335.html

Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"

Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России" - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"

Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, проинформировали в пятницу в пресс-службе Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T11:05

2025-05-23T11:05

2025-05-23T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, проинформировали в пятницу в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.По данным правоохранителей, аферисты звонят своим жертвам с помощью мессенджеров от имени сотрудников почты, сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки".В итоге введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу. В связи с участившимися случаями обмана, в полиции подчеркивают, что сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиЗвонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, почта россии, мошенничество, общество, безопасность