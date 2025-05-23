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Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России" - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, проинформировали в пятницу в пресс-службе Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T11:05
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2025-05-23T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, проинформировали в пятницу в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.По данным правоохранителей, аферисты звонят своим жертвам с помощью мессенджеров от имени сотрудников почты, сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки".В итоге введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу. В связи с участившимися случаями обмана, в полиции подчеркивают, что сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиЗвонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
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Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
Мошенники звонят россиянам от имени "Почты России" и компаний доставок - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, проинформировали в пятницу в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.
По данным правоохранителей, аферисты звонят своим жертвам с помощью мессенджеров от имени сотрудников почты, сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки".
"Фейковый бот с логотипом "Почты России" запрашивает данные для входа в "Госуслуги" или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности", - сказано в сообщении правоохранителей.
В итоге введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу. В связи с участившимися случаями обмана, в полиции подчеркивают, что сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса данных.
"Почта России" ранее уже предупреждала о мошеннических звонках от имени компании с просьбой сообщить код из смс
для оформления реестра или доставки. В компании не запрашивают коды из смс-сообщений.
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