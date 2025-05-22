https://crimea.ria.ru/20250522/zaschitniki-zemli-russkoy-dardanellskiy-triumf-admirala-senyavina-1146576330.html

Защитники земли русской: Дарданелльский триумф адмирала Сенявина

Защитники земли русской: Дарданелльский триумф адмирала Сенявина - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Защитники земли русской: Дарданелльский триумф адмирала Сенявина

218 лет назад русский флот одержал одну из самых блестящих за свою выдающуюся историю побед: средиземноморская эскадра вице-адмирала Дмитрия Сенявина разбила... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T07:28

2025-05-22T07:28

2025-05-22T07:28

защитники земли русской

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218 лет назад русский флот одержал одну из самых блестящих за свою выдающуюся историю побед: средиземноморская эскадра вице-адмирала Дмитрия Сенявина разбила османский флот капудан-паши Сеида-Али в Дарданелльском сражении в ходе Русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Русские моряки во главе с учеником легендарного Федора Ушакова сорвали попытку противника прорвать блокаду Стамбула и Дарданелл, что в итоге привело к свержению султана Селима III.Спецпроект сайта РИА Новости Крым"Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины и ход Русско-турецкой войныОчередная, уже восьмая по счету, война между Россией и Османской империей вспыхнула в 1806 году на фоне общей геополитической обстановки в Европе и роста реваншистских настроений Стамбула. В предыдущих двух войнах с турками (1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.) Российская империя присоединила большие территории в Северном Причерноморье, включая Крым и земли между Южным Бугом и Днестром, и на Северном Кавказе. Турция при этом отказывалась от претензий на Грузию. Княжества Молдавия и Валахия возвращались османам, получили ряд политических преференций. В частности, Стамбул не имел права без одобрения Петербурга менять молдавских и валашских господарей (правителей). Кроме того, в Дунайских княжествах был учрежден институт российского консульства, который укреплял влияние петербургского двора в этих землях.Османские элиты страстно желали взять реванш за поражение, вернуть под свой контроль Черное море, Крым и Северное Причерноморье, отодвинув границы России на север и восток. К новой войне османских царедворцев активно подстрекала наполеоновская Франция, против которой Россия выступала в коалиции (уже четвертой по счету) с Британией, Швецией, Пруссией и Саксонией. Цель Парижа была очевидной – с помощью открытия нового фронта отвлечь русские силы и ослабить их присутствие на полях борьбы с Францией, в частности, на Ионических островах, которые стали оплотом России в Средиземном море после блестящей победы адмирала Федора Ушакова над французами на Корфу.В конце концов, французскому посланнику в Стамбуле Себастиани удалось убедить Султана Селима III спровоцировать войну. Столкновение стало неизбежным после того, как турки закрыли для русских кораблей Босфор и Дарданеллы, стянули войска в междуречье Днестра и Прута (Бессарабия), а также в нарушение Ясского договора досрочно сместили ориентировавшихся на Петербург господарей Молдавии и Валахии. А наполеоновские войска к тому времени подошли к Висле и заняли Варшаву, вплотную приблизившись к русским границам.В ответ Петербург ввел в Молдавию и Валахию свои войска с целью устрашения Стамбула, но турецкий султан 30 декабря 1806 года объявил России войну.Блокада Дарданелл и военная хитрость вице-адмиралаСил одного лишь Черноморского флота не хватало для нанесения поражения туркам, поэтому главную надежду Петербург возлагал на Средиземноморскую эскадру вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина – одного из самых талантливых учеников Федора Ушакова, смелого и решительного флотоводца, блестяще проявившего себя в сражениях с французами при Корфу, в Далмации (территория современной Хорватии) и Черногории.В феврале 1807 года эскадра Сенявина вышла со своей базы на Ионических островах и направилась в сторону Стамбула. Русские корабли должны были действовать против турок совместно с британцами, также заинтересованными в контроле над Черным морем. Однако английская эскадра адмирала Дукворта решила самостоятельно, не дожидаясь союзников, атаковать столицу Османской империи, чтобы Британия могла единолично установить контроль над проливами. Но флотилия "владычицы морей" потерпела сокрушительное поражение. Турки из береговых батарей обстреляли британскую эскадру, в результате англичане с большими потерями покинули стамбульский рейд и отошли на Мальту.С захвата Тенедоса началась плотная блокада Дарданелл. В Стамбуле начались перебои с продовольствием, вслед за ростом цен на продукты росло и недовольство местного населения и армии. Спустя два месяца блокады Сенявину все же удалось вывести турок на бой, выманив их в море, подальше от береговых батарей.Русские корабли стреляли с обоих бортовВ середине мая из Мраморного моря вышел флот во главе с капудан-пашой (титул командующего флотом в Османской империи) Сеидом-Али, состоявший из восьми линейных кораблей, четырех шлюпов, одного брига и около 50 гребных вспомогательных кораблей. Для начала турки решили вернуть под контроль Тенедос, однако русский гарнизон острова героически отразил атаку противника. Сеиду-Али пришлось отходить к острову Мавро, расположенному недалеко от входа в Дарданеллы. Памятуя о прошлых разгромных поражениях, турки все еще опасались вступать в открытую схватку с русским флотом, несмотря на численное превосходство в кораблях и пушках. Но Сенявин блокировал Дарданеллы так долго не для того, чтобы дать османскому флоту отойти обратно в пролив.Разделенная на три группы (центральная, фланговая и резервная) флотилия Сенявина буквально прорезала рассредоточенные порядки османов. Центральный отряд под командованием самого вице-адмирала нанес мощный удар по вражеским флагманским кораблям, тогда как фланговый отряд под руководством Самуила Грейга отсекал туркам путь к отступлению в пролив. Третий, резервный, русский отряд вступил в бой, когда баталия была уже в самом разгаре, и корабли сходились буквально борт в борт.Русские корабли вели огонь с обоих бортов, что было редкостью для морских сражений того времени. Своих поддерживали огнем береговые батареи, но потерявшую единое управление турецкую эскадру это не спасло. Флагманский корабль османов, на котором находился Сеид-Али, получил значительные повреждения от пушек линейного корабля "Твердый", на котором находился сам Сенявин. Турецкая флотилия в беспорядочном бегстве пыталась добраться до берега, русские моряки преследовали их по всей акватории.Бой начал стихать с наступлением темноты. К тому же, некоторые русские корабли, в том числе флагманский, течением отнесло к берегу, в опасную близость от береговых батарей. Приказав полностью затемнить корабли, Сенявин отошел от берега и встал на якорь в проливе.Сражение было окончено. Потери русской эскадры составили 27 человек убитыми и более 50 ранеными. Несколько кораблей получили повреждения, которые были устранены в течение нескольких дней. Потери турок – около двух тысяч человек убитыми и ранеными. Практически все участвовавшие в бою корабли османов получили серьезные повреждения, три из них были выведены из строя. Вице-адмирал и еще два командира кораблей турок поплатились за провал своими жизнями – Сеит-Али велел их казнить.Итоги сражений при Дарданеллах и АфонеДарданелльское сражение во многом определило очередное поражение Турции в войне с Российской империей, хотя этот успех и не был решающим. В июне 1807 года эскадра Сенявина нанесла туркам еще одно поражение в Эгейском море близ горы Афон. Потери турецкого флота составили свыше 1 тысячи убитыми и ранеными, 774 пленными, потери русской эскадры — 250 убитыми и ранеными.Поражение при Дарданеллах стало одним из факторов, наряду с волнениями в Сербии и Валахии и недовольством военными реформами, приведших к свержению султана Селима III в результате бунта янычар. В июле 1808 года он был убит.Триумф эскадры Дмитрия Сенявина в Дарданелльском и Афонском сражениях фактически на десятилетие лишил Османскую империю боеспособности на море. Эти победы русского флота вошли в историю как образцы морской тактики и стратегического мышления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над НаполеономЗащитники земли русской: разгром половцев в битве при СальницеЗащитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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защитники земли русской, история, турция, россия, память