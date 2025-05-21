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ВСУ атаковали Орловскую и Тульскую области

ВСУ атаковали Орловскую и Тульскую области - РИА Новости Крым, 21.05.2025

ВСУ атаковали Орловскую и Тульскую области

Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Также дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T06:10

2025-05-21T06:10

2025-05-21T06:34

андрей клычков

орловская область

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

дмитрий миляев

тульская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Также дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Тульской областью. Об этом сообщают губернаторы регионов."Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки", – сказано в сообщении губернатора Орловской области Андрея Клычкова.По информации главы Тульской области Дмитрия Миляева, дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена воздушная вражеская атака по уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Ситуация находится под контролем.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

тульская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клычков, орловская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), дмитрий миляев, тульская область