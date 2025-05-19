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Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек
Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек
Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников вооруженных формирований Украины на автомобили. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T13:02
2025-05-19T13:15
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников вооруженных формирований Украины на автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник Гладков рассказал, что в Шебекино погибла мирная жительница и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю. Там же украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель.По информации Гладкова, в Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.В селе Бессоновка Белгородского района дрон ударил по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук.Еще один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены трое.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четвероТрое врачей "скорой" ранены в Белгородской области Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек

Пятеро мирных жителей Белгородской области ранены ударами дронов ВСУ – Гладков

13:02 19.05.2025 (обновлено: 13:15 19.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников вооруженных формирований Украины на автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник Гладков рассказал, что в Шебекино погибла мирная жительница и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю. Там же украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель.
"Еще пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, в Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.
В селе Бессоновка Белгородского района дрон ударил по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук.
Еще один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены трое.
"Бойцы самообороны доставили женщину со множественными осколочными ранениями головы и рук в Шебекинскую ЦРБ. Еще двоих – мужчину с осколочным ранением поясницы и женщину с баротравмой – бригады "скорой" доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", – уточнил Гладков.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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