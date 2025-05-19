https://crimea.ria.ru/20250519/pritselno-byut-po-mirnym-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-esche-pyat-chelovek-1146534993.html

Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек

Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек

Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников вооруженных формирований Украины на автомобили. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T13:02

2025-05-19T13:02

2025-05-19T13:15

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников вооруженных формирований Украины на автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник Гладков рассказал, что в Шебекино погибла мирная жительница и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю. Там же украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель.По информации Гладкова, в Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.В селе Бессоновка Белгородского района дрон ударил по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук.Еще один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены трое.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четвероТрое врачей "скорой" ранены в Белгородской области Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия