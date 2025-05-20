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15 беспилотников сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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15 беспилотников сбили над регионами России
15 беспилотников сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 20.05.2025
15 беспилотников сбили над регионами России
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.05.2025
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пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 20.00 до 21.40 по московскому времени было сбито 15 беспилотников.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили две женщины. Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровНа Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День ПобедыЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, орловская область, белгородская область, брянская область, новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области
15 беспилотников сбили над регионами России

Над тремя регионами России уничтожены 15 беспилотников ВСУ

22:19 20.05.2025 (обновлено: 22:28 20.05.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в период с 20.00 до 21.40 по московскому времени было сбито 15 беспилотников.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Орловской области,️ три – над Брянской областью и один беспилотник над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили две женщины. Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный.
"Одну из женщин в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, предплечья, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Вторую пострадавшую со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую РБ", - написал он в Telegram.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьОрловская областьБелгородская областьБрянская областьНовостиВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской области
 
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