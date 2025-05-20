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15 беспилотников сбили над регионами России

15 беспилотников сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 20.05.2025

15 беспилотников сбили над регионами России

Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T22:19

2025-05-20T22:19

2025-05-20T22:28

пво

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беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 20.00 до 21.40 по московскому времени было сбито 15 беспилотников.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили две женщины. Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровНа Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День ПобедыЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

орловская область

белгородская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, орловская область, белгородская область, брянская область, новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области