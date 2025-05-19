https://crimea.ria.ru/20250519/zhenschina-pogibla-pri-udare-drona-vsu-po-mashine-v-shebekino-1146531150.html

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

Жительница Белгородской области погибла и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Шебекино. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T10:18

2025-05-19T10:18

2025-05-19T10:35

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Жительница Белгородской области погибла и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одна женщина, находившаяся в автомобиле во время атаки, получила ранения. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, добавил губернатор.Ранее боевики ВСУ атаковали беспилотником автобус в Шебекино. Пострадал водитель. С ранениями живота и ног его доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу