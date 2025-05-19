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Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
Жительница Белгородской области погибла и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Шебекино. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T10:18
2025-05-19T10:18
2025-05-19T10:35
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Жительница Белгородской области погибла и еще одна получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одна женщина, находившаяся в автомобиле во время атаки, получила ранения. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, добавил губернатор.Ранее боевики ВСУ атаковали беспилотником автобус в Шебекино. Пострадал водитель. С ранениями живота и ног его доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
Беспилотник ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погибла женщина
10:18 19.05.2025 (обновлено: 10:35 19.05.2025)