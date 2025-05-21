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Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока

Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока

Театр кукол в Симферополе планируют достроить в первом полугодии 2026 года. Как рассказал журналистам первый замглавы министерства строительства Крыма Александр РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T10:35

2025-05-21T10:35

2025-05-21T10:35

крымский академический театр кукол

симферополь

строительство

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Театр кукол в Симферополе планируют достроить в первом полугодии 2026 года. Как рассказал журналистам первый замглавы министерства строительства Крыма Александр Резников, сейчас строительная готовность объекта достигла 60 процентов.По его данным, на 85-процентную готовность строители планируют выйти в конце текущего года, в начале следующего завершатся остальные работы и установка оборудования, летом 2026-го здание театра введут в эксплуатацию."Этот объект будет укомплектован всем необходимым оборудованием. Это две сцены, все, что предусмотрено, необходимо в рамках освещения, будет включено. По безопасности объект соответствует всем необходимым нормам и правилам", - проинформировал замминистра.Резников подчеркнул, что все вопросы, связанные с судами по данному объекту, закрыты, и это позволило возобновить стройку в 2023 году."Были определенные вопросы с законодательством в части возможности определения стоимости, по объему работ, все вопросы были решены, сразу заключили государственный контракт. Сейчас работаем полным ходом. Уверены, рисков нет", - убежден замминистра.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, а уже в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре города получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В июле 2021 года тогда еще министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила о необходимости корректировать проектно-сметную документацию и завершать строительство. Власти республики пообещали найти нового подрядчика до конца года, а украденные деньги вернуть в бюджет. В отношении руководства ООО "Меандр" было возбуждено уголовное дело.Однако уже в ноябре под следствие попала сама Новосельская. Ей было предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В настоящее время строительство ведется подрядной организацией "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколСудьба театра кукол в Симферополе определенаФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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