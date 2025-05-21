https://crimea.ria.ru/20250521/podstilayut-sebe-solomku-pochemu-ssha-otkazalic-priznavat-agressiyu-rf-1146594463.html

Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ

Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ

Отказ Вашингтона одобрить поддержку Киева и признать "российскую агрессию" по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Канаде не является... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T14:34

2025-05-21T14:34

2025-05-21T14:44

эксклюзивы риа новости крым

мнения

александр хроленко

сша

g7

россия

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146595139_0:138:2756:1688_1920x0_80_0_0_7e90ef45fc752f1de5f26b5930edc0e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отказ Вашингтона одобрить поддержку Киева и признать "российскую агрессию" по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Канаде не является свидетельством поддержки России, но говорит о планах США оправдать собственные будущие действия в отношении других территорий, на которые претендуют сами Штаты. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, военный эксперт Александр Хроленко.Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7 в Канаде, пишет во вторник Politico. Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.При этом он подчеркивает, что сравнивать "бизнес-план" США по Гренландии и спецоперацию РФ нельзя. Россия оказалась поставлена Западом, и прежде всего самими США в положение, когда вынуждена была защищать свои территории и русских людей. Изначальная цель Запада на Украине – нанести стратегическое поражение России, напоминает эксперт. Однако эта цель провалилась, и американцы отложили эту идею, поскольку в целом и так уже извлекли для себя выгоду.По его мнению, этой политики Штаты продолжат придерживаться и дальше. При этом все же найдут способы стимулировать Европу под разными предлогами поддерживать Киев, хотя бы для того, чтобы продолжать ослаблять РФ, а заодно и самих своих европейских "союзников", которые продолжат расходовать свои скудные арсеналы и неизбежно будут вынуждены обеспечивать заказами американский ВПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву PatriotВ Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на УкраинеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр хроленко, сша, g7, россия, политика, в мире