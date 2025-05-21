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Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ
Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ
Отказ Вашингтона одобрить поддержку Киева и признать "российскую агрессию" по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Канаде не является... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T14:34
2025-05-21T14:34
2025-05-21T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отказ Вашингтона одобрить поддержку Киева и признать "российскую агрессию" по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Канаде не является свидетельством поддержки России, но говорит о планах США оправдать собственные будущие действия в отношении других территорий, на которые претендуют сами Штаты. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, военный эксперт Александр Хроленко.Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7 в Канаде, пишет во вторник Politico. Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.При этом он подчеркивает, что сравнивать "бизнес-план" США по Гренландии и спецоперацию РФ нельзя. Россия оказалась поставлена Западом, и прежде всего самими США в положение, когда вынуждена была защищать свои территории и русских людей. Изначальная цель Запада на Украине – нанести стратегическое поражение России, напоминает эксперт. Однако эта цель провалилась, и американцы отложили эту идею, поскольку в целом и так уже извлекли для себя выгоду.По его мнению, этой политики Штаты продолжат придерживаться и дальше. При этом все же найдут способы стимулировать Европу под разными предлогами поддерживать Киев, хотя бы для того, чтобы продолжать ослаблять РФ, а заодно и самих своих европейских "союзников", которые продолжат расходовать свои скудные арсеналы и неизбежно будут вынуждены обеспечивать заказами американский ВПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву PatriotВ Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на УкраинеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
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мнения, александр хроленко, сша, g7, россия, политика, в мире
Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФ
Непризнанием "российской агрессии" США развязывают себе руки - мнение
14:34 21.05.2025 (обновлено: 14:44 21.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Отказ Вашингтона одобрить поддержку Киева и признать "российскую агрессию" по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Канаде не является свидетельством поддержки России, но говорит о планах США оправдать собственные будущие действия в отношении других территорий, на которые претендуют сами Штаты. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог, военный эксперт Александр Хроленко.
Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7 в Канаде, пишет во вторник Politico. Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.
"Отказ принять формулировку – это мысли США о себе. Хочу напомнить: США заявили о намерении привести "в родную гавань" Гренландию, отобрав ее у Дании. И они действительно намерены это сделать. Они в открытую не исключают применения силы. Поэтому когда они отрицают "агрессию России", они подстилают себе соломки. Потому что скоро может оказаться, что США начнут свою спецоперацию. И это абсолютно не эпатаж и не шоу. Это стратегия Трампа", - убежден Хроленко.
При этом он подчеркивает, что сравнивать "бизнес-план" США по Гренландии и спецоперацию РФ нельзя. Россия оказалась поставлена Западом, и прежде всего самими США в положение, когда вынуждена была защищать свои территории и русских людей. Изначальная цель Запада на Украине – нанести стратегическое поражение России, напоминает эксперт. Однако эта цель провалилась, и американцы отложили эту идею, поскольку в целом и так уже извлекли для себя выгоду.
"Американцы, очевидно, поняли бессмысленность попыток победить Россию на поле боя и отошли в сторону. Всю выгоду из этой истории Вашингтон уже собрал. Американская военная промышленность обеспечила себя военными заказами. Испытаны системы связи, та же Starlink. С другой стороны, американцы убедились, что многие виды вооружений оказались малоэффективными, начиная от Javelin. И они скорректируют свою политику в области вооружений. Поэтому пришло время переодеться в миротворцев и посредников", - поясняет политолог.
По его мнению, этой политики Штаты продолжат придерживаться и дальше. При этом все же найдут способы стимулировать Европу под разными предлогами поддерживать Киев, хотя бы для того, чтобы продолжать ослаблять РФ, а заодно и самих своих европейских "союзников", которые продолжат расходовать свои скудные арсеналы и неизбежно будут вынуждены обеспечивать заказами американский ВПК.
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