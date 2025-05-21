В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине
В Кремле рассказали о подготовке перечня условий прекращения огня между Россией и Украиной
13:16 21.05.2025 (обновлено: 13:30 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как план возможного прекращения огня на Украине соотносится с меморандумом.
"Здесь сейчас я не буду вам точно говорить. Отдельно, безусловно, отдельно будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня... Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность", – сказал Песков.
И подчеркнул, что большая часть работы по меморандуму России и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.
"Но разумеется, большая часть этой работы (над меморандумом – ред.) ведется в дискретном режиме, и она не должна по понятным причинам быть открыта публике", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине.
Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
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