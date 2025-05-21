Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250521/v-kremle-rasskazali-o-podgotovke-usloviy-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1146590978.html
В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине
В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине
Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T13:16
2025-05-21T13:30
кремль
новости
дмитрий песков
россия
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_9f1445c1a02ae681f2f0138a4c383bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как план возможного прекращения огня на Украине соотносится с меморандумом.И подчеркнул, что большая часть работы по меморандуму России и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_474:273:2840:2048_1920x0_80_0_0_c1e9715df75295733296ee2028a0e6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, новости, дмитрий песков, россия, переговоры, политика, украина
В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине

В Кремле рассказали о подготовке перечня условий прекращения огня между Россией и Украиной

13:16 21.05.2025 (обновлено: 13:30 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как план возможного прекращения огня на Украине соотносится с меморандумом.

"Здесь сейчас я не буду вам точно говорить. Отдельно, безусловно, отдельно будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня... Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность", – сказал Песков.

И подчеркнул, что большая часть работы по меморандуму России и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.

"Но разумеется, большая часть этой работы (над меморандумом – ред.) ведется в дискретном режиме, и она не должна по понятным причинам быть открыта публике", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине.
Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры Путина и Трампа – главное
Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
 
КремльНовостиДмитрий ПесковРоссияПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность
13:45Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
13:22Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
13:16В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине
13:09Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
12:43Экс-советника Януковича застрелили в Испании
12:37Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
12:37Ялта и четыре поселка на ЮБК обесточены
12:29Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
12:18Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
12:07Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе
11:57За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
11:41В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД
11:20В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
11:09Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
10:59Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
10:45В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
10:35Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока
10:18Врезались в дерево: в ночных ДТП в Крыму пострадали три человека
10:04Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
Лента новостейМолния