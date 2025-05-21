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В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине

В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025

В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине

Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T13:16

2025-05-21T13:16

2025-05-21T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как план возможного прекращения огня на Украине соотносится с меморандумом.И подчеркнул, что большая часть работы по меморандуму России и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, новости, дмитрий песков, россия, переговоры, политика, украина