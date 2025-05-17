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В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Индексация тарифов ЖКХ, которая произойдет в России с 1 июля, необходима для реализации работ по модернизации коммунальных сетей. Об этом заявил член комитета... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T18:55
2025-05-17T18:55
2025-05-17T18:55
государственная дума рф
жкх
цены и тарифы
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Индексация тарифов ЖКХ, которая произойдет в России с 1 июля, необходима для реализации работ по модернизации коммунальных сетей. Об этом заявил член комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.Он отметил, что индексация произойдет с 1 июля и будет плановой."В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше", – уточнил парламентарий.О том, что тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы с 1 июля в среднем на 11,9% в начале мая сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний
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государственная дума рф, жкх, цены и тарифы, общество, россия
В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля необходима для модернизации сетей – Якубовский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Индексация тарифов ЖКХ, которая произойдет в России с 1 июля, необходима для реализации работ по модернизации коммунальных сетей. Об этом заявил член комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", – сообщил Якубовский в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что индексация произойдет с 1 июля и будет плановой.
"В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше", – уточнил парламентарий.
О том, что тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы с 1 июля в среднем на 11,9% в начале мая сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.
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