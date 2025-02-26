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В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов
В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов
При Инспекции по жилищному надзору Республики Крым создан совет председателей многоквартирных домов (МКД), который будет координировать деятельность по... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:46
2025-02-26T13:46
2025-02-26T13:46
жкх
инспекция по жилищному надзору рк (жилинспекция)
сергей аксенов
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. При Инспекции по жилищному надзору Республики Крым создан совет председателей многоквартирных домов (МКД), который будет координировать деятельность по корректировке тарифов ЖКХ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Крым Сергей Аксенов.Члены этого совета наделены правом обращаться в ведомство от имени собственников квартир своих муниципалитетов. Помимо этого, упрощена процедура приема заявлений и претензий от граждан, отметил глава республики.Он напомнил, что тарифная политика МКД должна определяться самими жильцами на собраниях с участием руководителей региональных подразделений жилинспекции и управляющих компаний, а также депутатов местных советов."Инспекция по жилищному надзору Республики Крым сегодня должна выполнять функцию по защите прав потребителей – граждан, проживающих в многоквартирных домах. Ее задача – не допускать необоснованного завышения тарифов управляющими организациями", - подчеркнул Аксенов.Информация о тарифах и о том, какую работу должна выполнять и фактически выполняет управляющая компания, должна быть открытой, добавил глава Крыма.Также крымчане могут обратиться напрямую к начальнику Инспекции по жилищному надзору РК, главному государственному жилищному инспектору РК Дмитрию Николаевичу Разумовскому по телефону +7-978-587-59-60 и на его странице в контакте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетовКапремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работыК каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
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жкх, инспекция по жилищному надзору рк (жилинспекция), сергей аксенов, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы
В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов
В Крыму две тысячи МКД требует корректировки тарифов на коммунальные услуги - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. При Инспекции по жилищному надзору Республики Крым создан совет председателей многоквартирных домов (МКД), который будет координировать деятельность по корректировке тарифов ЖКХ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Крым Сергей Аксенов.
"На данный момент около двух тысяч МКД в республике требуют корректировки тарифов, эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Для координации деятельности при инспекции создан совет председателей МКД, в него вошли представители всех муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Члены этого совета наделены правом обращаться в ведомство от имени собственников квартир своих муниципалитетов. Помимо этого, упрощена процедура приема заявлений и претензий от граждан, отметил глава республики.
Он напомнил, что тарифная политика МКД должна определяться самими жильцами на собраниях с участием руководителей региональных подразделений жилинспекции и управляющих компаний, а также депутатов местных советов.
"Инспекция по жилищному надзору Республики Крым сегодня должна выполнять функцию по защите прав потребителей – граждан, проживающих в многоквартирных домах. Ее задача – не допускать необоснованного завышения тарифов управляющими организациями", - подчеркнул Аксенов.
Информация о тарифах и о том, какую работу должна выполнять и фактически выполняет управляющая компания, должна быть открытой, добавил глава Крыма.
"На сайте жилинспекции размещен реестр МКД, обязательные минимальные требования по уборке помещений и придомовой территории с рекомендованной стоимостью услуг, а также величина административных расходов УО. Это позволяет гражданам "сверить часы", получить ответы на интересующие вопросы", - отметил Аксенов.
Также крымчане могут обратиться напрямую к начальнику Инспекции по жилищному надзору РК, главному государственному жилищному инспектору РК Дмитрию Николаевичу Разумовскому по телефону +7-978-587-59-60 и на его странице в контакте
.
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