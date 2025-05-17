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Дождь с песком прошел в Крыму: в чем причина и где ждать повторения

Дождь с песком прошел в Крыму: в чем причина и где ждать повторения - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Дождь с песком прошел в Крыму: в чем причина и где ждать повторения

Песок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море, который продолжает... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T14:13

2025-05-17T14:13

2025-05-17T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Песок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море, который продолжает движение над полуостровом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре.По его словам, центр циклона сначала находился ближе к Севастополю, потом переместился в сторону Симферополя – три часа назад он был в районе аэропорта, а теперь направляется в сторону степной части полуострова.Синоптики продолжают следить за смещением циклона. Но, по словам эксперта, повторения песка с неба Крыму сегодня вряд ли можно ждать."Скорее нет уже. Потому что осадки мы ждем ближе к вечеру. И если они какие-то и будут, то уже с прохождением холодного фронта, который лежит в этом циклоне. А то, что именно с примесью песка, дал другой – фронт окклюзии, который в теплом секторе циклона. И этот воздух уже сместился", – пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь"Отложенное" лето: каким будет июнь в КрымуИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму

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