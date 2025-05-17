https://crimea.ria.ru/20250517/otlozhennoe-leto-kakim-budet-iyun-v-krymu-1146497632.html

"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму

"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025

"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму

Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T09:13

2025-05-17T09:13

2025-05-17T09:13

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с опозданием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его прогнозам, июнь в Крыму с его температурами первого месяца лета и теплым морем наступит с заметным отставанием от календаря.Тем не менее, первый месяц лета, хоть и не спеша, но будет выравнивать климатические перекосы и постепенно вступит в свои права, но в целом "звезд с неба хватать не будет", добавил он."Предварительно, среднемесячная температура будет близка к умеренной норме с незначительным, не более 0,5 – 1 градуса, превышением. Напомню, что для Симферополя ночью это 14-15 градусов тепла, а днем около +26", – уточнил эксперт.При этом в начале лета возможен недобор осадков до 10-20%, заметил он. По словам Тишковца, это указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней и эпизодических всплесков тепла до +25... 30 градусов.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила, что купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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