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"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T09:13
2025-05-17T09:13
2025-05-17T09:13
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с опозданием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его прогнозам, июнь в Крыму с его температурами первого месяца лета и теплым морем наступит с заметным отставанием от календаря.Тем не менее, первый месяц лета, хоть и не спеша, но будет выравнивать климатические перекосы и постепенно вступит в свои права, но в целом "звезд с неба хватать не будет", добавил он."Предварительно, среднемесячная температура будет близка к умеренной норме с незначительным, не более 0,5 – 1 градуса, превышением. Напомню, что для Симферополя ночью это 14-15 градусов тепла, а днем около +26", – уточнил эксперт.При этом в начале лета возможен недобор осадков до 10-20%, заметил он. По словам Тишковца, это указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней и эпизодических всплесков тепла до +25... 30 градусов.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила, что купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
Теплое лето придет в Крым во второй декаде июня - Фобос
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым
. Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с опозданием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его прогнозам, июнь в Крыму с его температурами первого месяца лета и теплым морем наступит с заметным отставанием от календаря.
"И что касается купального сезона, то, я думаю, он не наступит аккурат с началом календарного лета – чуть подзадержится. Вода еще холодная. Но она прогреется до нужной кондиции с наступлением второй декады июня", – сказал Тишковец.
Тем не менее, первый месяц лета, хоть и не спеша, но будет выравнивать климатические перекосы и постепенно вступит в свои права, но в целом "звезд с неба хватать не будет", добавил он.
"Предварительно, среднемесячная температура будет близка к умеренной норме с незначительным, не более 0,5 – 1 градуса, превышением. Напомню, что для Симферополя ночью это 14-15 градусов тепла, а днем около +26", – уточнил эксперт.
При этом в начале лета возможен недобор осадков до 10-20%, заметил он. По словам Тишковца, это указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней и эпизодических всплесков тепла до +25... 30 градусов.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила
, что купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая.
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