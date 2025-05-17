Рейтинг@Mail.ru
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250517/otlozhennoe-leto-kakim-budet-iyun-v-krymu-1146497632.html
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T09:13
2025-05-17T09:13
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29d6bc60604580ce5c0e93cc43798a90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с опозданием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его прогнозам, июнь в Крыму с его температурами первого месяца лета и теплым морем наступит с заметным отставанием от календаря.Тем не менее, первый месяц лета, хоть и не спеша, но будет выравнивать климатические перекосы и постепенно вступит в свои права, но в целом "звезд с неба хватать не будет", добавил он."Предварительно, среднемесячная температура будет близка к умеренной норме с незначительным, не более 0,5 – 1 градуса, превышением. Напомню, что для Симферополя ночью это 14-15 градусов тепла, а днем около +26", – уточнил эксперт.При этом в начале лета возможен недобор осадков до 10-20%, заметил он. По словам Тишковца, это указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней и эпизодических всплесков тепла до +25... 30 градусов.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила, что купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_19fc7405b0a766010a397507415c279a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму

Теплое лето придет в Крым во второй декаде июня - Фобос

09:13 17.05.2025
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Устойчивого комфортного тепла и солнечной погоды не предвидится в Крыму не только до наступления лета, но и с его приходом: календарный июнь придет с опозданием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его прогнозам, июнь в Крыму с его температурами первого месяца лета и теплым морем наступит с заметным отставанием от календаря.
"И что касается купального сезона, то, я думаю, он не наступит аккурат с началом календарного лета – чуть подзадержится. Вода еще холодная. Но она прогреется до нужной кондиции с наступлением второй декады июня", – сказал Тишковец.
Тем не менее, первый месяц лета, хоть и не спеша, но будет выравнивать климатические перекосы и постепенно вступит в свои права, но в целом "звезд с неба хватать не будет", добавил он.
"Предварительно, среднемесячная температура будет близка к умеренной норме с незначительным, не более 0,5 – 1 градуса, превышением. Напомню, что для Симферополя ночью это 14-15 градусов тепла, а днем около +26", – уточнил эксперт.
При этом в начале лета возможен недобор осадков до 10-20%, заметил он. По словам Тишковца, это указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней и эпизодических всплесков тепла до +25... 30 градусов.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила, что купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля
11:13Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
10:54Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
10:29Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму
10:06Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
09:40Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
09:28В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
09:13"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
08:44В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
08:06Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
07:41Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные
07:06В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:56На железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов
Лента новостейМолния