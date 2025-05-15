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Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе
Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе
Севастопольский застройщик при освоении территории допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T21:37
2025-05-15T21:37
прокуратура города севастополя
новости севастополя
природа
строительство
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастопольский застройщик при освоении территории допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе проверки было установлено, что в результате деятельности компании были повреждены редкие виды деревьев, занесенные в Красную книгу России и города Севастополя: шесть сосен Станкевича и шесть сосен Палласа. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей.Несмотря на внесенное прокуратурой представление, руководство компании не приняло действенных мер для устранения нарушений и восстановления нарушенного природного баланса.В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на компанию обязанности по возмещению ущерба и ликвидации свалки. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура города севастополя, новости севастополя, природа, строительство, происшествия
Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе

Суд обязал застройщика в Севастополе возместить ущерб природе и ликвидировать свалку

21:37 15.05.2025
 
© Прокуратура СевастополяСуд обязал застройщика в Севастополе возместить ущерб природе
Суд обязал застройщика в Севастополе возместить ущерб природе
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастопольский застройщик при освоении территории допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре города.
В ходе проверки было установлено, что в результате деятельности компании были повреждены редкие виды деревьев, занесенные в Красную книгу России и города Севастополя: шесть сосен Станкевича и шесть сосен Палласа. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей.

"Кроме того, виновным лицом на самом земельном участке и сопредельных с ним участках организована свалка строительных отходов общей площадью 2 771 квадратных метра", – добавили в ведомстве.

Несмотря на внесенное прокуратурой представление, руководство компании не приняло действенных мер для устранения нарушений и восстановления нарушенного природного баланса.
В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на компанию обязанности по возмещению ущерба и ликвидации свалки. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.
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