https://crimea.ria.ru/20250515/sevastopolskiy-sud-obyazal-zastroyschika-vozmestit-uscherb-prirode-1146463088.html

Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе

Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Севастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе

Севастопольский застройщик при освоении территории допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T21:37

2025-05-15T21:37

2025-05-15T21:37

прокуратура города севастополя

новости севастополя

природа

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастопольский застройщик при освоении территории допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе проверки было установлено, что в результате деятельности компании были повреждены редкие виды деревьев, занесенные в Красную книгу России и города Севастополя: шесть сосен Станкевича и шесть сосен Палласа. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей.Несмотря на внесенное прокуратурой представление, руководство компании не приняло действенных мер для устранения нарушений и восстановления нарушенного природного баланса.В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на компанию обязанности по возмещению ущерба и ликвидации свалки. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости севастополя, природа, строительство, происшествия