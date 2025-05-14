https://crimea.ria.ru/20250514/17-travmirovany-i-dvoe-pogibli-zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-kurskoy-oblasti-1146433622.html

17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области

17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости Крым, 14.05.2025

17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области

В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками, два человека погибли, 17 получили травмы. Об этом сообщил губернатор области Александр... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T16:53

2025-05-14T16:53

2025-05-14T16:53

александр хинштейн

курская область

дтп

происшествия

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками, два человека погибли, 17 получили травмы. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн."Около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4. К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По словам губернатора, для организации и координации работы на место направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. "Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - заключил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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александр хинштейн, курская область, дтп, происшествия, автобус