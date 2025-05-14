17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками, два человека погибли, 17 получили травмы. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн."Около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4. К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По словам губернатора, для организации и координации работы на место направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. "Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - заключил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками, два человека погибли, 17 получили травмы. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"Около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4. К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, для организации и координации работы на место направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы.
"Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - заключил губернатор.
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