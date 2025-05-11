Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
Цель Запада - не дать США выйти из конфликта России и Украины
12:46 11.05.2025 (обновлено: 13:47 11.05.2025)
© Getty Images / picture alliance / Kay NietfeldПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина. 10 мая 2025
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В международной политике происходит ожесточенное противостояние между сторонниками продолжения конфликта и теми, кто выступает за мир. Об этом РИА Новости Крым заявил российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
"Европейцы собирают свою коалицию так называемых "желающих", то есть — желающих войны. Все, что они говорят и делают – те же Стармер, Макрон, Мерц – совместно с Киевом, направлено на втягивание коллективного Запада обратно в войну. Их цель – не дать Соединенным Штатам выйти из конфликта и не позволить установиться прочному миру", – отметил Дробницкий.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в "таком мире, который бы устранил первопричины конфликта". По его мнению, предложение Москвы начать переговоры без предварительных условий – это попытка дать шанс дипломатии, но она встречает жесткое сопротивление со стороны европейских лидеров.
"Они уже сказали, что демилитаризация Украины для них неприемлема ни в какой форме. Понятно, почему. Если нет украинского конфликта – значит, нет американского стратегического и финансового зонтика над Европой. А это смерть единого европейского проекта, каким мы его знали десятилетиями", – объяснил политолог.
Комментируя реакцию США, Дробницкий предположил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет понять суть предложения России, а вот его посланник Стивен Уиткофф, по мнению эксперта, "вполне себе осознает, о чем идет речь". Однако внутриполитические разногласия в Америке, особенно со стороны демократической партии и Конгресса, остаются серьезным фактором неопределенности.
"В Москве на 80-ю годовщину Победы мы предлагаем мир. В Киеве, в этот же момент, собирается коалиция и предлагает войну. Как это состыкуется? Увы, никак", – подытожил Дробницкий.
Он также добавил, что политические последствия всей текущей ситуации станут яснее в ближайшие дни, однако вряд ли европейские лидеры допустят реализацию мирного сценария. Для них, по мнению эксперта, прекращение конфликта означает прекращение существования Евроатлантики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: