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Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
Киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T02:24
2025-05-11T02:25
россия
владимир путин (политик)
перемирие
новости сво
украина
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что киевские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, после объявления этого предложения, а это произошло 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки, подчеркнул глава государства.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлилось до 00:00 21 апреля по московскому времени.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Украинские боевики не останавливали обстрелы.18 марта Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), перемирие, новости сво, украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин

Киевские власти демонстративно нарушали все предложения России о перемирии – Путин

02:24 11.05.2025 (обновлено: 02:25 11.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим демонстративно, порядка 130 раз, нарушал 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей с президентом США Дональдом Трампом договоренностью. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие – режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз", - сказал российский лидер журналистам.
Путин подчеркнул, что киевские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, после объявления этого предложения, а это произошло 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки, подчеркнул глава государства.
"В ударе участвовали 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. Одновременно были применены и 45 безэкипажных катеров в Черном море", - уточнил Путин.
19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлилось до 00:00 21 апреля по московскому времени.
Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские боевики не останавливали обстрелы.
18 марта Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу.
Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.
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РоссияВладимир Путин (политик)ПеремириеНовости СВОУкраинаОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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